El gobernador de Catamarca y Presidente pro témpore del Norte Grande, Raúl Jalil, junto a sus pares del Chaco, Leandro Zdero; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Carlos Sadir; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Salta, Gustavo Sáenz; de Santiago del Estero, Elías Suárez y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se reunieron con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli y el Secretario General del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, en el marco de la 23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande en la sede del CFI en la Ciudad de Buenos Aires.

En la reunión de trabajo de los mandatarios del norte, el CFI presentó capítulos de la hoja de ruta hacia un Futuro Federal, una iniciativa impulsada por las provincias argentinas, orientada a consolidar una estrategia de desarrollo con perspectiva federal, consensuada y territorial. En esta ocasión presentaron la Estrategia Federal Logística, que nació como un pedido del Norte Grande en 2021 y a partir de allí se replicó en todo el país, y la Estrategia Federal Energética.

En esta línea, Lamothe afirmó que la hoja de ruta hacia un futuro federal “busca articular la mirada federal con las realidades provinciales, promoviendo procesos de planificación que integran capacidades locales, diálogo político y producción técnica”.

Al comenzar la reunión, el flamante presidente pro tempore, Raúl Jalil, agradeció en nombre de todos los mandatarios, la presencia del ministro del Interior, a quien invitaron para transmitir las necesidades del Norte argentino y lo que están trabajando como región. “Venimos trabajando la hoja de ruta de lo que necesita el norte para desarrollarse: logística, energía, recursos hídricos, entre otros temas», agregó y remarcó el rol clave que cumple el CFI para la visión federal.

“El CFI va a ser el canal de diálogo entre los gobernadores y el ministro Santilli para enviar los proyectos al gobierno nacional, dado que hace cinco años está trabajando los diferentes planes de logística, energía y otros ejes de integración de la región junto a los ministros de las áreas vinculadas de las provincias”.

En cuanto a la situación del gas en las provincias del Norte, los gobernadores remarcaron al ministro del Interior la necesidad de avanzar en la infraestructura necesaria para que se conecte el gas natural al NOA y al NEA.

Durante estos años, la región participó de varias misiones internacionales, donde pudo presentar como bloque regional su oferta exportable, generar oportunidades de inversiones y acuerdos comerciales con otros países del mundo, así como también, entre empresas provinciales y extranjeras.

En ese sentido, los gobernadores abordaron una agenda aprobada para trabajar con misiones comerciales, participar de ferias turísticas, tecnológicas y comerciales, que les permita reforzar y potenciar el desarrollo productivo de la región.