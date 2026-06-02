El Ministerio de Salud de la provincia continúa trabajando en acciones para mejorar el sistema público de salud en toda la provincia, especialmente en el interior donde las distancias y la geografía pueden ser un obstáculo a la hora de resolver diferentes cuadros de salud.

En este contexto, días atrás, se realizó la primera colecistectomía videolaparoscópica en el Hospital Zonal “San Juan Bautista” de la localidad de Tinogasta.

La intervención representa un importante avance para la atención sanitaria local, ya que permite realizar procedimientos de mayor complejidad mediante técnicas menos invasivas, brindando mayores beneficios y seguridad a los pacientes.

Este es un avance significativo en el proceso de modernización de los servicios de salud con el fin de beneficiar a la población, permitiendo que más pacientes puedan acceder a prácticas de mayor complejidad sin necesidad de ser derivados a centros asistenciales de la Capital.

Al respecto, la Jefa del Área Programática N° 10, Sofía Bellido, destacó que “este tipo de cirugías beneficia, no solo a nuestra Área, disminuyendo el tiempo de espera y de recuperación de los pacientes, lo que disminuiría las derivaciones en muchos casos”.

Además, Bellido agregó que “tenemos un área muy amplia, las distancias son complicadas por lo que pensar en una derivación a Capital, conlleva más tiempo del que necesitamos para resolver en nuestro Hospital”.

Cabe mencionar que el aparato que facilita realizar este tipo de procedimientos, fue donado por la Iglesia de los Últimos Días y hoy permite dar respuestas más complejas en el Hospital Zonal.