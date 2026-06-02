Sábado 6 de junio a las 16.00 en la Catedral

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Animados por el lema “Adoremos a Jesucristo, nuestra Paz”, este sábado 6 de junio se llevarán a cabo los actos litúrgicos celebrando la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.

En este Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, nos congregamos para adorar públicamente a Jesucristo verdaderamente presente en el Sacramento de la Eucaristía.

A las 16.00 se celebrará la Misa Solemne de Corpus Christi en la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle.

Y a su término se realizará la Procesión alrededor de la plaza 25 de Mayo. Durante el trayecto se ubicarán sitiales en las cuatro esquinas para los monumentos, la preparación de los mismos estará a cargo del Movimiento Neocatecumenal, el Movimiento Familiar Cristiano, la Pastoral de la Niñez y la Pastoral de Juventud.

Se invita a los fieles de las distintas comunidades parroquiales, miembros de pastorales, movimientos, instituciones y colegios del Decanato Capital, a participar de esta importante celebración.