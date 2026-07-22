Hoy queremos hacer un fuerte llamado de atención por un hecho que nos llena de tristeza e impotencia.

En el barrio Antinaco, un gatito que vive dentro de su hogar, que no sale a la calle, estaba tranquilamente acostado sobre el techo de su casa cuando alguien, con total crueldad, le disparó con un balín.

El resultado es devastador. El proyectil quedó alojado entre sus vértebras. El veterinario pasó horas intentando retirarlo, pero las lesiones eran tan graves y la zona tan delicada que tuvo que detener la cirugía. Seguir podía costarle la vida o dejarlo con daños neurológicos irreversibles. Ahora solo queda esperar cómo despierta y cuál será su evolución.

¿De verdad alguien puede hacer algo así contra un animal indefenso que estaba descansando en su propia casa?

A quien hizo esto, ojalá tome conciencia del enorme sufrimiento que provocó. No fue una «broma» ni una «travesura»: fue un acto de violencia que arruino para siempre la vida de un ser inocente.

Pedimos a los vecinos del barrio Antinaco que, si saben algo o vieron a alguien manipulando un arma de aire comprimido en la zona, no miren para otro lado. El silencio también protege a los responsables.

La denuncia está realizada, pero se necesita identificar al responsable.

Por favor, compartan esta publicación. Que este caso sirva para visibilizar la crueldad que todavía sufren tantos animales y para que hechos como este no vuelvan a repetirse.

Fuerza, pequeño. Todos esperamos que puedas salir adelante.

@patitascallejeras