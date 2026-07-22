Un importante operativo interinstitucional permitió rescatar a 23 personas que habían quedado varadas como consecuencia de las intensas nevadas y las adversas condiciones climáticas registradas en el departamento Antofagasta de la Sierra.

Durante la jornada del lunes, efectivos de la Comisaría Departamental Antofagasta de la Sierra tomaron conocimiento de que tres camionetas, en las que se trasladaban turistas y empleados de una empresa minera, habían quedado varadas en el kilómetro 45 de la Ruta Provincial Nº 43, en dirección al Salar del Hombre Muerto.

De inmediato se desplegó un operativo conjunto en el que participaron personal de la Policía de Catamarca, Protección Civil, Bomberos Voluntarios de Santa María, Vialidad Provincial, el Municipio de Antofagasta de la Sierra, las empresas mineras Río Tinto y Guido Mogetta, otras empresas privadas, además de baqueanos de la zona.

Como resultado de las tareas realizadas, el lunes fueron rescatadas ocho personas, quienes se encontraban en buen estado de salud y recibieron asistencia médica. En tanto, durante la jornada de este miércoles, el personal interviniente logró localizar y rescatar a otras cuatro personas, que también fueron asistidas por profesionales del Hospital Zonal de Antofagasta de la Sierra, dando por finalizado con éxito el operativo.

Paralelamente, entre las localidades de Laguna Blanca y El Peñón, efectivos de la Subcomisaría de El Peñón, junto a personal de la Comisaría de Hualfín, el Municipio local, Gendarmería Nacional y Bomberos Voluntarios de Santa María, rescataron durante la madrugada a otras once personas —entre ellas dos menores de edad— que se desplazaban en cuatro camionetas, trasladándolas a un lugar seguro.

En total, las tareas de rescate permitieron poner a salvo a 23 personas, sin que se registraran heridos de gravedad.

Rutas y caminos continúan intransitables

La Policía de la Provincia informó que, de acuerdo con los reportes de la Base de Alta Montaña del Grupo Especial de Rescate (GER), dependiente de la Dirección Bomberos, permanece interrumpido hasta nuevo aviso el tránsito sobre la Ruta Provincial Nº 43 en el tramo comprendido entre El Peñón y Barranca Larga, en los departamentos Antofagasta de la Sierra y Belén.

Asimismo, continúan intransitables debido a la acumulación de nieve:

Camino a Antofalla (Cuesta del Diablo)

Acceso al Campo de Piedra Pómez

Camino al Volcán Galán

Tramo de la Ruta Provincial Nº 43 que une Antofagasta de la Sierra con el Salar del Hombre Muerto.

Ante la persistencia del temporal y las condiciones climáticas adversas, las autoridades solicitaron a vecinos, transportistas y turistas no intentar circular por estos sectores hasta nuevo aviso y respetar las indicaciones del personal policial y vial, a fin de preservar la seguridad de todas las personas.