Luego de un intenso operativo de búsqueda y rescate, los cuatro mineros que habían quedado varados desde el domingo en la Puna catamarqueña fueron encontrados este miércoles a primera hora. El hallazgo se produjo en medio de un temporal histórico y después de que los trabajadores soportaran condiciones extremas, entre ellas temperaturas de hasta 30 grados bajo cero.

La noticia del rescate puso fin a varios días de incertidumbre y angustia, durante los cuales distintos equipos trabajaron para localizar a los trabajadores en una zona afectada por la nieve, el frío extremo y las dificultades para desplazarse.

Los cuatro mineros fueron encontrados en buenas condiciones generales de salud, teniendo en cuenta las condiciones extremas que debieron soportar durante el tiempo que permanecieron varados.

El secretario general de AOMA, Gustavo Molina, fue quien confirmó los primeros detalles del rescate y no dudó en calificar de «milagroso» lo sucedido en Antofagasta de la Sierra.