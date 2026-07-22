Tras una intensa búsqueda, los equipos de rescate lograron localizar con vida a los cuatro trabajadores mineros que permanecían desaparecidos en la Puna catamarqueña.

El secretario general de AOMA, Gustavo Molina, confirmó que dos de los operarios fueron encontrados dentro de una camioneta, mientras que los otros dos estaban a pocos kilómetros de distancia, a la intemperie.

De acuerdo con la información brindada, los cuatro se encuentran conscientes, aunque con el lógico desgaste físico luego de haber soportado durante tres días las extremas condiciones climáticas de la región, con temperaturas bajo cero