Tras una intensa búsqueda, los equipos de rescate lograron localizar con vida a los cuatro trabajadores mineros que permanecían desaparecidos en la Puna catamarqueña.

El secretario general de AOMA, Gustavo Molina, confirmó que dos de los operarios fueron encontrados dentro de una camioneta, mientras que los otros dos estaban a pocos kilómetros de distancia, a la intemperie.

De acuerdo con la información brindada, los cuatro se encuentran conscientes, aunque con el lógico desgaste físico luego de haber soportado durante tres días las extremas condiciones climáticas de la región, con temperaturas bajo cero

Artículo anteriorEL JEFE DE POLICÍA HIZO UN BALANCE DE LA SEGURIDAD EN LA FIESTA DEL PONCHO
Artículo siguienteINDIGNACIÓN TOTAL. ¿Hasta cuándo tanta crueldad?
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor