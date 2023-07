Sin dejar de lado su perfil dialoguista, el gobernador Raúl Jalil cuestionó sutilmente

al sector de Juntos por el Cambio que busca posicionarse para las PASO trayendo

a Catamarca a funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA),

quienes aluden a puntos que la propia oposición pone como puntos flacos de la

actual gestión: la salud y la educación.

En una visita a los estudios de Radio El Esquiú, el mandatario deslizó que el

funcionariado porteño hace “visita de médico, sin conocer la realidad” de la

provincia. Aparte, distinguió que a la ciudadanía catamarqueña le conviene la

continuidad del frente político oficialista (Unión por la Patria) puesto que “tiene una

política de Estado” que se traduce en obras para la provincia.

En la entrevista, Jalil primero abordó el tema salud, resaltando el trabajo conjunto

con la UNCA para avanzar en el dictado de la carrera de medicina. Señaló que la

problemática por el faltante de profesionales sanitarios no es solo a nivel local sino

que es algo que se replica en el mundo. Sin perjuicio de ello, comentó que junto a

la Casa de Altos Estudios están tratando “que se puedan empezar a dictar las

clases de medicina este año y, si no, a principios del año próximo”.

“Catamarca cambió desde que asumió Lucía Corpacci, cambió la relación con las

mineras, exigiendo mano de obra catamarqueña y una relación con proveedores

locales”, distinguió el Gobernador, para deslizar que a diferencia de Juntos,

“nosotros tenemos una mirada mucho más profunda, no discutimos y no hacemos

denuncias penales”. Sobre este último eje, consideró que “judicializar la política es

parte de los problemas que tiene la Argentina” y comentó que nunca en su vida

denunció penalmente ya que apela al diálogo. “Por ejemplo, uno puede conversar

con el rector de la UNCA, que es del radicalismo”, mencionó, y subrayó: “El

diálogo tiene que ser el camino para que Catamarca siga saliendo adelante”.

Aparte, Jalil señaló que pese al complejo contexto internacional y sus

repercusiones en el país, “Catamarca tiene récord de turismo, de inversiones

mineras, inauguramos 40 escuelas, construimos puentes, caminos; Catamarca

está cambiando porque hay una buena administración y ciertas pautas de

gobierno, como hace Gustavo Saadi en la Capital, que sigue con el proyecto

político y se puede apreciar que nuestra ciudad está mucho mejor”.

En cuanto a los funcionarios porteños que llegan de la mano de un espacio de

Juntos, contó que a Fernán Quirós lo respeta. “En su momento hablé con él para

sugerirle que implemente el barbijo en la pandemia y ellos estaban en la duda”.

Precisamente, rescató que “Catamarca la crisis de la pandemia se manejó mejor

que en Buenos Aires -aludiendo a CABA-, eso está claro y está a la vista; e incluso

la infraestructura que dejó Mauricio Macri fue un desastre, no teníamos ni

Ministerio de Salud ni de Trabajo”.

Así, planteó que a las y los “catamarqueños nos conviene que siga gobernando

nuestro frente político, se lo puede ver en la cantidad de obras en toda la provincia

o la cantidad de viviendas, que de 400 durante la gestión de Lucía con fondos

provinciales y algunas que licitó la gestión de Cristina Kirchner, pasamos a hacer

4.000 viviendas”.

“Hay una política de Estado que a Catamarca le conviene y nosotros tenemos que

seguir en este espacio político”, acotó.

Luego retomó el arribo de funcionarios porteños, incluso la visita Horacio

Rodríguez Larreta, quien “opinó de minería y estaba equivocado”. Eso sí,

distinguió que el jujeño Gerardo Morales “tiene un poco más claro el tema porque

conformamos la Mesa del Litio”. Así las cosas, coincidió con el gobernador electo

de Córdoba, Martín Llaryora, quien cuestionó a los dirigentes de Buenos Aires que

fueron a apoyar al candidato de JxC, para disparar: “Hay veces en las que hacen

visita de médicos, no conocen la realidad”.

En la entrevista, Jalil retomó la cuestión sanitaria, puntualmente el crecimiento en

la infraestructura. Para el caso, señaló que hubo problemas técnicos en dos

nosocomios, “pero en 10 días el Hospital de El Rodeo estará en funcionamiento”.

En el caso del de La Ciénaga, “en principio, la empresa nos estaría entregando la

obra los primeros días de septiembre”. Así, reiteró que faltan médicos en algunos

lugares, situación “que no solo se da acá, sino en todo el mundo” y que podría

cambiar cuando comience el dictado de la carrera de medicina.

“La falta de médicos y de algunas especialidades es una situación que se da en el

mundo, nosotros en la provincia elevamos los salarios y estamos entre los

mejores del Norte Argentino”, insistió. Por otra parte, mencionó que durante este

año, en total, “ayudamos con 8.000 millones de pesos a las y los intendentes sin

importar su color político, porque la decisión es trabajar en forma conjunta”.

“Realizamos una gestión abierta y con diálogo”, destacó.

Sobre el final de la entrevista, se le consultó por qué la ciudadanía debía votarlo.

“Más que el voto directo a mí, es el voto al proyecto político, este proyecto

inclusivo, que consigue viviendas, caminos, impulsó el nodo tecnológico en la

Capital, avanzó con obras como El Jumeal y la Gruta de la Virgen”, respondió.

“Nuestro proyecto político tiene una visión, las personas pasamos, lo importante es

el proyecto que hace a las políticas de Estado como el turismo, que es una política

de Estado y lo vimos en el Poncho”, cerró.