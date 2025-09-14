En el marco de la inauguración de la Ruta Provincial Nº 42 en Tintigasta, el intendente de Los Altos, Raúl Barot, firmó junto al gobernador Raúl Jalil y el ministro de Gobierno, Fernando Monguillot, un convenio de obra para la ejecución del asfaltado de la Ruta Provincial Nº 27, en el tramo que une La Bajada con Los Molles. Esta obra se pondrá en marcha en los próximos meses y busca mejorar la conectividad vial en el departamento Santa Rosa.

Asimismo, se concretó la firma de otro convenio para el asfaltado de la Ruta Provincial Nº 21, en el tramo Alijilán – El Alto – Tapso, junto a los intendentes Ariel Ojeda (El Alto) y Mario Sosa (Tapso).

Estas obras viales forman parte del plan de infraestructura impulsado por el Gobierno de Catamarca, con el objetivo de fortalecer la integración regional, brindar mayor seguridad vial y potenciar el desarrollo productivo.