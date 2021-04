Música

La banda británica liberará una serie de recitales a través de YouTube durante aproximadamente siete semanas. El primero será este viernes a las 16, cuando transmitirán el show que dieron en el club 93ft East de Londres, el 16 de enero de 2008.

Hace un año en plena cuarentena y en medio de la incertidumbre mundial, los integrantes de Radiohead tuvieron una gran idea para hacer el encierro más llevadero: crearon la Biblioteca Pública de la banda, en la que cargaron discos, mercancía, conciertos y contenido especial del grupo. Ahora, cuando se comienza a hablar de una segunda ola del virus, Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O’Brien, Colin Greenwood y Phil Selway decidieron transmitir vía streaming algunos de sus recitales más memorables.

El primero de la serie será el show lanzamiento de In Rainbows, realizado en Londres el 16 de enero de 2008. Esta presentación, que iba a ser un show íntimo en una tienda de discos, debió cambiar de locación por la cantidad de gente que se acumuló. Fue entonces en el club 93ft East que tocaron, además de todo el disco, “The National Anthem”, “Up on the Latter”, “You and Whose Army?”, “My Iron Lung” y “The Bends”. Este recital podrá verse este 9 de abril a las 16 en el archivo Radiohead Public Library y en el canal oficial de YouTube de la banda.

En cuanto al resto de los recitales, estos se compartirán durante siete semanas en las que todos los viernes –siempre a las 16– se lanzará alguno de sus populares shows.

Rose Bouzon