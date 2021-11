Música

De la mano de Epic Games, la nueva exhibición virtual de Radiohead “KID A MNESIA EXHIBITION”, un “universo virtual/analógico invertido”, estará disponible el próximo 18 de noviembre para su descarga gratuita para PC, Mac y Playstation5.

Se trata de una exhibición virtual creada a partir de obras de arte originales de Thom Yorke y Stanley Donwood y el diseño sonoro de Nigel Godrich para conmemorar los 21 años de los discos “Kid A” y “Amnesiac”.

En septiembre Playstation ya había compartido un adelanto, que incluía el tema de “Kid A” “Everything In Its Right Place” y una colección de logos de Radiohead grabados en una pared virtual.

“KID A MNESIA EXHIBITION” se concibió originalmente como una instalación física, pero después de una serie de obstáculos -incluida la pandemia de coronavirus- , se trasladó más allá del mundo físico.

El álbum triple ‘KID A MNESIA’, compuesto por ‘Kid A’ y ‘Amnesiac’ junto con un tercer disco recientemente compilado titulado ‘Kid Amnesiae’, se lanzó el pasado 5 de noviembre, incluido el tema nunca antes escuchado ‘If you say the word ‘.

Matilde Moyano