En horas de la mañana de ayer, familiares y allegados de Brenda Micaela Gordillo

realizaron una sentada pacífica frente a la Cámara Penal Nº 1, donde eventualmente

se llevará a cabo el juicio contra Naim Vera Menem, acusado de asesinar

brutalmente a la joven.

El grupo, al cumplirse 11 meses del femicidio, pidió justicia por la joven, celeridad a

los tiempos de la Justicia, teniendo en cuenta que la causa ya fue elevada a juicio y

que el debate se haga de manera presencial, para que “el femicida dé la cara”.

Iván, el hermano de Brenda, tomó la palabra durante la particular protesta y expresó

que “una vez más poniendo como excusa la pandemia, nos cierran las puertas. Nos

da mucha bronca porque se retrasan las cosas. Vamos a seguir firmes con la

compañía y ayuda de todos ustedes, porque queremos que se haga justicia y mi

hermana descanse en paz. Queremos el juicio, que sea público, que sea

transparente. Queremos verle la cara al femicida y que esté sentado en el banquillo

de los acusados. Que no pongan de excusa a la pandemia, porque ya estamos todos

conviviendo con este virus”.

También afirmó que “vamos a seguir haciendo marchas hasta que se condene al

femicida con cadena perpetua, que es lo único que se merece”.

La madre de la joven, a su turno, expresó que “acompañamos a la familia Ocampo,

que se unió a nosotros y a partir de ahora, vamos a luchar juntos para que estas

cosas no sucedan más en Catamarca. Nos vamos a unir con este dolor para que la

Justicia sea justa, nosotros tuvimos que esperar 9 meses para que se haga un ADN”,

se quejó.

“Queremos que los señores jueces hagan un juicio transparente y que sea oral y

público”, destacó, remarcado que “queremos que este femicida no se esconda tras

una pantalla y dé la cara”.

Causa

Cabe recordar que el brutal femicidio que conmocionó a la provincia y el país, ocurrió

el 1 de marzo de 2020, cuando Vera citó a la joven al departamento de una tía en

Ayacucho Norte. Allí, le habría quitado la vida asfixiándola para luego quemar sus

restos en una parrilla y tratar de descartar el cuerpo en un contenedor

