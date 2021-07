Música

El tema forma parte de “The Game”, el exitoso disco de la banda que los trajo por primera vez a la Argentina

Como parte de la celebración por los 50 años de la banda, Queen lanzó una serie en su canal de YouTube, donde repasan los momentos más importantes de su carrera.

“Llevaremos a los fans de Queen a un viaje único y extraordinario. Es una oportunidad de volver a visitar algunos de los momentos más importantes de la banda y de descubrir algunos aspectos desconocidos de su historia”, explicaron en un comunicado.

En uno de los capítulos, Brian May y Roger Taylor recordaron cómo surgió “Crazy Little Thing Called Love”, uno de los hits del álbum The Game (1980).

Según explicó Taylor, Freddie Mercury compuso la canción en homenaje a Elvis Presley. Lo llamativo de la historia es que el cantante la escribió en el baño, en solo 10 minutos.

“Le tenía mucho cariño a Elvis. La compuso muy rápido y se apresuró a hacerla con los chicos. Cuando llegué allí, estaba casi terminada. Creo que los sonidos el ingeniero Mack logró obtener, estos sonidos muy elementales, muy reales, los sonidos ambientales en el estudio tuvieron una gran contribución que hacer. Suena muy auténtico, todo en él es como un sonido original de rock and roll”, contó May.

Yamila Pagani