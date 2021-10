Mark Zuckerberg cambió anoche el nombre de su compañía Facebook por ‘Meta’. Hasta ahora, su empresa era conocida de manera homónima a una de sus redes sociales, sin embargo, han decidido cambiar el nombre de la marca para representar el inicio de una nueva etapa cerrada en el ‘metaverso’.

“Metaverse first, not Facebook first”, recalcó Zuckerberg en el vídeo de presentación de la transformación de su compañía. No obstante, como ya comentamos hace unos días, la palabra ‘Meta’ ya estaba registrada por su organización sin ánimo de lucro Chan Zuckerberg Initiative (CZI).

En CZI, Meta hacía referencia a un proyecto de investigación biomédica. No obstante, tras el anuncio del empresario se anunció que meta.org dejaría de estar disponible el 31 de marzo de 2022.

Desde la página web de la fundación de Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan, recordaron que su objetivo con Meta “era brindar a los investigadores, las comunidades de pacientes, las sociedades científicas y las organizaciones de investigación más formas de descubrir la investigación que necesitan”.

Durante un tiempo, CZI trabajó en dicho objetivo, pero finalmente decidieron transferir sus activos a Facebook, según detalló Jeff MacGregor, vicepresidente de comunicaciones en la ciencia en la organización.

“A principios de este verano, la Chan Zuckerberg Initiative tomó la decisión de despriorizar el desarrollo de Meta para enfocar nuestros esfuerzos en tres áreas prioritarias clave en las que creemos que nuestro equipo de Ciencia y Tecnología puede tener un impacto descomunal: imágenes, biología unicelular y enfermedad infecciosa”, comentó MacGregor.

Meta ha caminado de la mano de CZI durante cinco años en los que, explican, “más organizaciones y comunidades han ingresado al espacio de descubrimiento de investigación”.

El paso de Meta por CZI está a punto de llegar a su fin, pero este no será el final del término sino el comienzo de un nuevo viaje para el mismo. Ahora, Meta se convertirá en la empresa matriz de las redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, y de las futuras investigaciones de la marca.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.