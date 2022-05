Hubo dos o tres reuniones a fines y principio de año, en la Delegación Municipal de Miraflores, donde los regantes, las autoridades de Riego y del Municipio acordaron realiza tareas de limpieza y desembanque en el sistema, que abastecen a diferentes usuarios de la localidad.

La provincia a través de la Dirección de Riego, se encarga de administrar los recursos hídricos, como también del mantenimiento y puesta en valor de los sistemas de agua cruda que la almacenan en un estanque y distribuyen. Dentro de estas tareas, se encuentra el constante mantenimiento de los canales de riego, que se encuentran distribuidos por todo el territorio provincial.

En esa ocasión, se acordó hacer un relevamiento de quienes usan el recurso y otorgar horas de agua provisorias de las en desuso, a pequeños productores que lo necesitan.

También los regantes se ofrecieron para sumarse a cuadrillas para la limpieza y desembanque de la traza correspondiente y solicitaron ante el crecimiento demográfico y habitacional, en lugares los canales quedaron por dentro de domicilios particulares, lo que dificulta su mantenimiento y limpieza.

“Para nosotros es fundamental mantener en condiciones el sistema, ya que una parte sobre todo la que llega a mi propiedad gran parte es acequia de tierra, la que genera filtraciones si no se mantienen, no me llega el agua. Concluyó un regante.

Fuente: El Chasqui Digital