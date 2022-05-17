Cat. UNICA
9 DE JULIO 2-0 EL AUTENTICO
UTA 1-0 LAS PIRQUITAS
SALTA CENTRAL 2-1 ASTRADA
MADERERA 3-2 ESTUDIANTES
JUV. DE LA FALDA 1-2 NINO
INDEPENDIENTE 4-5 SAN LORENZO
SIND. VIAL 2-3 FOMENTO
TESORIERI 0-1 DEP. JUVENTUD
GRAL. PAZ 1-3 BCO. CATAMARCA
UTHGRA 0-1 C.E.C
LA ESTACION 1-1 CIRCULO MEDICO
SANTA CRUZ 0-2 CHACARITA
POLICIAL 0-5 REV
LIBERAL ARG. 5-0 CAI-SA

LIBRE BANCO NACIÓN

Cat. Maxi
LIBRE 9 DE JULIO
SIND. VIAL 1-1 CAI-SA
UTA (S) NINO
ASTRADA 0-4 REV
SOCIAL ROJAS 2-3 SAN RAMON
DEP. JUVENTUD 1-1 LAS PIRQUITAS
EL AUTENTICO 1-0 LIBERAL ARG.
MADERERA 2-1 POLICIAS RET.
CHACARITA 3-1 FOMENTO
INDEPENDIENTE 3-1 BANCO NACION
SOEM 0-2 SAN LORENZO
C.E.C 1-0 SANTA CRUZ
CIRCULO MEDICO 12-1 TESORIERI
LOS AMIGOS 1-2 JUV. DE LA FALDA
SALTA CENTRAL 0-0 UTHGRA
BCO CATAMARCA 3-1 POLICIAL

Cat. SÚPER MAXI
BANCO NACION RP SOCIAL ROJAS
ASTRADA 2-0 CHACARITA
UTHGRA 1-3 SAN LORENZO
EL AUTENTICO 1-1 INDEPENDIENTE
BCO CATAMARCA 2-1 SOEM
POLICIAS RET. 1-2 TESORIERI
LOS AMIGOS 1-2 CIRCULO MEDICO
LAS PIRQUITAS 2-5 SANTA CRUZ
SALTA CENTRAL 0-0 DEP. JUVENTUD
LIBERAL ARG. 3-1 JUV. DE LA FALDA
POLICIAL 1-2 FOMENTO
CAI-SA 2-6 NINO
MADERERA 1-2 9 DE JULIO
ESTUDIANTES 4-0 LA ESTACION
REV 2-0 SAN RAMON
C.E.C 4-0 UTA

Cat. SÉNIOR

SEMIFINAL COPA DE ORO
1° FECHA
Categoría SENIOR 1º AL 12º LUGAR
C.E.C 2-2 POLICIAL
REV 7-1 INDEPENDIENTE
LOS AMIGOS 0-1 MADERERA
UTHGRA (RP) SOCIAL ROJAS
NINO 2-2 POLICIAS RET.
FOMENTO 1- 2 CIRCULO MEDICO

SEMIFINAL COPA DE PLATA
1° FECHA
Categoría SENIOR 13º AL 24° LUGAR
SAN LORENZO 1-1 BANCO NACION
9 DE JULIO 2-0 DEP. JUVENTUD
SALTA CENTRAL 1-2 CAI-SA
SOEM 1-5 ASTRADA
TESORIERI 8-1 GRAL PAZ
LAS PIRQUITAS 3-0 JUV. DE LA FALDA

CAT. SÚPER SÉNIOR
INDEPENDIENTE 4-1 CAI-SA
SANTA CRUZ 5-1 GRAL. PAZ
CIRCULO MEDICO 3-1 TESORIERI
BANCO NACION 5-1 FOMENTO
NINO 1-0 C.E.C
LOS AMIGOS 3-2 EL AUTENTICO
UTA 1-2 SIND. VIAL

SEMIFINAL COPA DE ORO
2° FECHA
Categoría MASTER 1º AL 6º LUGAR
INDEPENDIENTE 3-3 EL AUTENTICO
BANCO NACION (S) NINO
BCO CATAMARCA 1-0 CIRCULO MEDICO (NP)

SEMIFINAL COPA DE PLATA
2° FECHA
Categoría MASTER 7º AL 11° LUGAR
LIBRE LIBERAL ARG.
GRAL. PAZ 2-6 LOS AMIGOS
9 de JULIO 1-3 C.E.C

CAT. SÚPER MÁSTER
LIBERAL ARG. 1-0 GRAL. PAZ (NP)
9 DE JULIO 1-3 C.E.C
BCO CATAMARCA 0-2 CIRCULO MEDICO
UTA 5-1 POLICIAS RET.

CAT. GRADUADOS
LIBERAL ARG. 0-2 ASTRADA
FOMENTO 1-2 POLICIAS RET.
REV “B” S REV “A”

Fuente: El Chasqui Digital

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