10 noviembre, 2020 15:26

El “Smokey Ice Hair” queda muy bien con la mayoría de los tonos de piel y por eso es la mejor opción para un cambio de look

El 2020 fue un año difícil y, por esta razón, nada mejor que un atrevido cambio de look para terminar el año de la mejor manera y comenzar el siguiente con muchas más energías. Aunque aún no sea tan conocido acá, el Smokey Ice Hair es la nueva tendencia.

A medida que va terminando el año las temperaturas comienzan a subir. Por eso, un cambio de look es ideal para la nueva estación. El Smokey Ice Hair no sólo servirá para aquellos que quieran cortarse el pelo sino también hacerse un buen cambio de look.

Esta nueva tendencia incluso es ideal para aquellas mujeres que ya comenzaron a ver algunas canas. La técnica se encuentra entre el Ice Blonde, que es el rubio platinado, y las Baby Lights grises. ¿Quéres saber de que se trata? ¡Te contamos!

La principal ventaja que tiene esta nueva tendencia es que queda muy bien con la mayoría de los tonos de piel, por lo que te brindará mucha luz y marcará tus facciones de forma correcta. Pero, ¡atención! Porque las versiones del Smokey Ice Hair son muy variadas.

Para que tu cabello no sufra un cambio tan drástico lo ideal acudir con un especialista y pedirlo en un balayage, así se mantendrá tu tono natural y podrás dejar crecer el pelo. Y por otro lado, es ideal usar productos y mascarillas especiales para mantener el color.

