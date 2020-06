El arquitecto y diseñador egipcio Mohamed Radwan ha ideado la oficina ideal en tiempos de coronavirus. Se trata de ‘Q.workntine’ y le ha valido un premio en la categoría de ‘Diseño Responsable’ en los DNA Paris Design Awards, según recoge Business Insider.

¿Estamos preparados para volver al trabajo en este escenario pospandémico? Con ideas como la de Radwan puede que a algunos les dé un poco menos de miedo. ‘Q.workntine’ ha sido pensado para asegurar que se cumplan las medidas de higiene y distanciamiento social que las autoridades sanitarias recomiendan mantener, al menos hasta que se encuentre un tratamiento eficaz o se obtenga una vacuna para la COVID-19.

Aunque algunos expertos ponen en duda que realmente se vaya a volver a las oficinas, suponiendo la pandemia el principio de la era delteletrabajo, lo cierto es que algunos trabajos sí requieren de una presencia física. La propuesta de Radwan para ellos es una oficina con módulos individuales para cada empleado, una especia de ‘sistema de cápsulas’ selladas cuyo interior sería como el de un cubículo de trabajo tradicional pero un poco más sofisticado tecnológicamente.

Adiós al open concept, a los espacios de ocio compartidos y a las zonas de descanso. Bienvenidos a la colmena. Algunos pensarán que es ‘un paso atrás’ en el diseño de las oficinas, pero desde luego esta solución funciona en cuanto a preservar la seguridad. Y según su creador aprovechan el espacio de manera que cabe el mismo número de empleados.

Tiene puertas automáticas herméticas que funcionan con reconocimiento facial, purificadores de aire y paredes de material no poroso para una fácil desinfección. Mohamed Radwan Tiene puertas automáticas herméticas que funcionan con reconocimiento facial, purificadores de aire y paredes de material no poroso para una fácil desinfección.

Una colmena muy tech

No se trata, sin embargo, de un cubículo convencional: tiene puertas automáticas que funcionan con reconocimiento facial, así que no hay necesidad de tocar nada; cuenta con purificadores de aire, para evitar que el virus se propague entre los compañeros de trabajo; está hecho de un material no poroso para una fácil desinfección; y, además, las mismas puertas no son solo automáticas sino que son de acrílico y están herméticamente selladas.

Las cápsulas se han diseñado en un formato hexagonal para que puedan disponerse en forma de colmena y acomodar diferentes tamaños de oficina, ocupando la misma cantidad de espacio que un cubículo tradicional. Aunque pueden hacerse más grandes para adaptarse a diferentes necesidades de la oficina -por ejemplo, el despacho del jefe-.

El ‘Qwork-pod’ cuenta con una puerta automática acrílica transparente para que entre luz. Mohamed Radwan El ‘Qwork-pod’ cuenta con una puerta automática acrílica transparente para que entre luz.