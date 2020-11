Música

El álbum que John Lennon firmó para su propio asesino Mark David Chapman antes de lo mate acaba de salir a la venta en una subasta. Es una copia de Double Fantasy de Lennon y Yoko Ono, y la subasta comienza en 400.000 dólares.

Como indica el listado en Goldin Auctions, la portada del disco presenta la firma de Lennon y el año 1980 escrito en el cuello de Ono. También hay varias marcas policiales en la parte delantera y trasera del cartón que contiene el vinilo, ya que el álbum se presentó como prueba durante la investigación del asesinato de Lennon.

La licitación por llevarse este ¿histórico? ¿morboso? recuerdo se abre el 23 de noviembre. Más allá de su importante valor monetario, el disco es un artefacto icónico de una de las tragedias más importantes en la historia del rock and roll. En la mañana del 8 de diciembre de 1980, Chapman se acercó al ex-miembro de los Beatles fuera de su apartamento de Nueva York como un fan común y le pidió que firmara el recién estrenado Double Fantasy. Después de firmar, Lennon y Ono se marcharon por un día al estudio, pero cuando regresaron cinco horas después, Chapman mató a Lennon a tiros.

En agosto, a Chapman se le negó la libertad condicional por undécima vez en sus 20 años de condena a cadena perpetua. Ha sido elegible para ser puesto en libertad desde el año 2000, pero se le ha negado continuamente la libertad condicional debido a que haría que Ono temiera por su vida y la de su familia, y que alguien puede estar inclinado a buscar una violenta venganza contra Chapman como hombre libre. Sin embargo, podrá volver a solicitar la libertad condicional en agosto de 2022.

A principios de este año, en honor al que habría sido el 80 cumpleaños de Lennon, BBC Radio 2 emitió un nuevo documental titulado Lennon at 80 que incluía entrevistas que su hijo Sean Lennon realizó con la familia, amigos y colegas de su padre. Una de esas personas fue Paul McCartney, compañero de banda de los Beatles de Lennon, quien tuvo una relación difícil en la década anterior a la prematura muerte de Lennon.

En el documental, McCartney expresó lo agradecido que estaba por reconciliarse con Lennon antes de que Chapman apretara el gatillo.

“Siempre le digo a la gente, una de las mejores cosas para mí fue que después de toda la basura de The Beatles y todas las discusiones y los negocios, ya sabes, las diferencias comerciales realmente … que incluso después de todo eso, estoy tan feliz de haber lo recuperé junto con tu padre ”, le dijo a Sean “Realmente, realmente hubiera sido un dolor para mí si no nos hubiéramos reunido”, agregó Macca. “También fue tan hermoso que lo hicimos, y realmente me da algo de fuerza saber eso”.