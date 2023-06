El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, encabezó el acto en donde se inauguró oficialmente la obra de renovación y puesta en valor de la Plaza Carlos Gardel, que está ubicada en el Barrio de La Tablada.

Cientos de vecinos se acercaron para volver a disfrutar de este espacio emblemático, totalmente renovado y seguro, con la misma esencia y atractivo que sigue trascendiendo generaciones.

El proyecto de la plaza Carlos Gardel se desarrolló siguiendo los lineamientos urbanísticos fijados por la actual gestión municipal, la cual se encuentra abocada a dotar de equipamientos y espacios de recreación a los distintos barrios que componen esta ciudad, acciones tendientes a elevar la calidad de vida de los vecinos.

La renovación de la plaza incluyó una nueva instalación de alumbrado público de tecnología led, wifi gratuito, nuevas caminerías y veredas perimetrales, un pequeño escenario para el desarrollo de actividades culturales, nuevo equipamiento urbano con bancos, cestos de basura, bebederos y juegos infantiles, nueva forestación agregando árboles a los ya existentes y parquización con césped renovado, flores y arbustos ornamentales, con sistema de riego automatizado que facilita su mantenimiento.

Carlos Campos, un vecino de la zona, manifestó que «hoy voy a poder disfrutar con mi hijo de este nuevo espacio, él aquí va estar más seguro. Pasaron más de 20 años para que esta plaza, sea la belleza que es. Me genera mucha emoción porque me trae recuerdos de cuando era niño y jugaba aquí, solamente quiero agradecerle al intendente y a todo su equipo por la recuperación de la plaza».

Por su parte, el jefe comunal expresó que «uno cuando pasaba por aquí, observaba que la plaza estaba oscura, sin verde, era como una especie de pozo que había en este sector y dije ‘esta plaza hay que restaurarla’, sobre todo en este barrio tan importante que tiene la ciudad».

«No solo se trata de poner un nuevo espacio público en valor, hoy está convertido en un verdadero espacio verde y no solo es una cuestión estética, porque tiene que ver fundamentalmente con tres cuestiones claves para mejorar la calidad de los vecinos de este sector. Una es la salud porque aquí van a poder caminar de manera tranquila, los niños van a poder jugar; la segunda es que cuidamos el medio ambiente por que realizamos una nueva forestación que nos brinda muchos beneficios y la tercera es que se mejora notablemente la seguridad, porque aquí los vecinos se van a sentir muchos más seguros».

Además, agradeció al equipo de Urbanismo de la municipalidad por el trabajo realizado, como así también al equipo de Ambiente y espacios públicos que son los encargados del mantenimiento de las plazas. Y por último agradeció a los vecinos «que nos ayudan y nos exigen, para poder llevar a cabo estas obras que les mejoran la calidad de vida».

Por último, Gustavo señaló «como siempre digo, esto no es obra de una gestión en particular, tampoco lo es de un intendente en particular, porque las obras son de la gente. Ya que ustedes aportan con sus impuestos y merecen vivir en una ciudad mejor».