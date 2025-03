Música

Además de numerosas fotos inéditas de Oasis, el libro incluye contribuciones de Noel Gallagher, quien comparte sus reflexiones sobre el fútbol, ​​la moda y sus recuerdos de sus años de formación.

Kevin Cummins fotografió a la banda desde el comienzo de su carrera: “Me encargaron fotografiarlos con diversas luces, ubicaciones y estilos para Creation Records, para ver qué les sentaba mejor”.

Oasis: The Masterplan, brinda a los fans una mirada nunca antes vista de los hermanos durante “doce meses de cambio sísmico que cimentaron la identidad de Oasis”, según un comunicado de prensa.

“Este libro realmente me trae recuerdos de esos primeros años. Las fotografías de Kevin nos capturaron desde el principio. Es un libro imprescindible para todo fan de Oasis”, declaró Noel.

#Oasis: The Masterplan. available wherever books are sold from 27 March. Checkout my linktree link in biog for some stockists and exclusives pic.twitter.com/8IuWJLg86V

— Kevin Cummins (@KCMANC) March 23, 2025