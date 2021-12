Jorge Moreno, ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia se refirió, entre otras cosas, al pedido de bono de empleados públicos y la reunión fallida del pasado miércoles que desató el malestar entre los gremios estatales.

En tal sentido, Moreno recordó que el gobernador Raúl Jalil no está en la provincia, pero expresó que “ya hay una línea trazada, hay una expresión clara del Gobernador en ese momento que se les ha planteado la imposibilidad de generarles un bono para los trabajadores estatales”.

Asimismo, respecto a las comparaciones con lo que sucede en otras provincias, el ministro destacó que los salarios no son los mismos y que “Catamarca está un poco mejor que el resto de la región”, para luego mencionar a través del programa “Días de ensueño” que solo está en la provincia, significa un gasto por cada empleado de casi 60 mil pesos anuales y que “es superior a cualquier bono (…) y es un beneficio

directo para el trabajador”.

Asimismo, confirmó que la otra semana se reunirá con los sindicatos, aunque aclaró que “desde el vamos no queremos ninguna confusión y está planteado y ellos –por los gremios- lo saben que por una cuestión financiera se torna imposible asistirlos en esta instancia a los trabajadores”, acotando que ante la consulta de un sindicalista si

había alguna posibilidad, Moreno dijo que “hasta que no hablen con el Gobernador, es la palabra oficial del Gobierno es que no, que no hay ninguna posibilidad”.

Aguinaldo para los municipios

Otro de los temas que se le consultó en La Brújula fue respecto a la ayuda para los municipios para que puedan pagar el aguinaldo, Moreno señaló que se están reuniendo con los intendentes y que “se los va a asistir para que aseguren salario, aguinaldo y becados, en ese sentido se los va a asistir, hay algunos que necesitan

más, otros que necesitan menos”.

Respecto a los intendentes que anunciaron el pago de un bono para sus empleados, el ministro Moreno sentenció que eso lo harán con fondos del municipio dado que la coparticipación y la afectación presupuestaria les permiten otorgarlo.