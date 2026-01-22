El gobernador Raúl Jalil, junto al vicegobernador Rubén Dusso, mantuvo una reunión de trabajo con los intendentes Raúl Barot (Los Altos), Franco Carletta (Icaño) y Mario Páez (Bañado de Ovanta), con el objetivo de avanzar en una agenda conjunta de obras y acciones entre los municipios y la Provincia, en el marco del Presupuesto 2026.

Durante el encuentro se analizaron las obras actualmente en ejecución en el municipio de Los Altos, así como el plan de asfaltado que se desarrolla de manera articulada con el Gobierno provincial, con el fin de mejorar la infraestructura vial y la calidad de vida de los vecinos.

Asimismo, las autoridades dialogaron sobre el proyecto de construcción del Polideportivo en Bañado de Ovanta, una obra clave para fortalecer el desarrollo deportivo y social de la localidad. En ese contexto, también se acordó una visita del Gobernador al Este provincial en los próximos para recorrer distintas intervenciones, proyectar y mantener contacto directo con las comunidades.

De la reunión participaron la asesora general de Gobierno, Mara Murúa, además los diputados provinciales Juan Carlos Ledesma, Damián Brizuela y Stella Nieva, quienes, por pedido del mandatario provincial, trabajarán de manera coordinada con los municipios para receptar demandas y necesidades de la comunidad, fortaleciendo el vínculo entre el territorio y la gestión provincial.