El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este jueves unos nuevos u$s80 millones y, de esta manera, las reservas cerraron la jornada en los u$s45.399, alcanzando así su mejor número desde 2021. La adquisición total de la entidad monetaria superaron los u$s900 desde que comenzó el año.

En las últimas doce ruedas, el BCRA compró un total de u$s823 para incrementar sus reservas, en una época marcada por la demanda de dólares por la temporada alta de vacaciones. Pero hay una alta circulación de billetes debido al aumento de la liquidación agropecuaria y por la colocación de deuda por parte de empresas privadas.

Esta estrategia del aumento de las reservas liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo, fue recientemente festejada por la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

El dólar mayorista operó en baja desde el inicio de la jornada, marcado por una presión vendedora. Durante la primera parte del día se ubicó en torno a los $1.427, hasta que sobre el final del día hubo una mayor presencia de demanda y la divisa cerró en $1.429,50, levemente por debajo del miércoles pasado. El volumen operado se mantuvo estable y alcanzó los u$s331 millones. El tipo de cambio de referencia del BCRA fue de $1.427,03.

Mientras que en el mercado minorista, el dólar oficial también bajó y cerró en los $1.450 para la venta.