Crecen los aportes del Estado a diferentes sectores que se vieron afectados por la

pandemia del coronavirus. Es que, a los $100 millones que se destinaba

mensualmente se aumentaron otros $50 millones para contener socialmente a

distintos sectores. Así lo mencionó ayer el gobernador Raúl Jalil en una conferencia

de prensa tras el lanzamiento del programa de regularización dominial “Ley Pierri”,

plan que está a cargo de la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA).

En diálogo con la prensa, el jefe de Estado local rescató que Catamarca ha sido una

de las pocas provincias que durante septiembre “mejoró en la cantidad de empleados

en blanco”. A la vez, señaló que en estos meses de pandemia “pudimos tener

actividad privada, la obra privada y los corralones de materiales están trabajando”.

Jalil destacó que la gestión está encaminada “porque tenemos una situación

fiscalmente buena que heredamos de Lucía Corpacci, que tenemos que cuidar, ya

que no tenemos deuda en dólares, lo que nos permitió ayudar a un montón de gente

que está fuera del sistema”.

De esta manera, el Gobernador mencionó que el Estado provincial, “en gastos o

inversiones que no tenía previstos, como ser el transporte público, la Terminal de

Ómnibus, las becas de cultura, la ayuda a gastronómicos, el turismo y con el

incremento en la cantidad de módulos alimentarios se está erogando

aproximadamente $150 millones mensuales”. Es decir, $50 millones más de lo que se

venía aportando hasta lo que fue agosto – septiembre.

Por otra parte, mencionó que algunos intendentes quieren firmar convenios con el

ARCA para que el organismo se instale en los municipios. Además, deslizó que

pretende unificar las boletas de impuestos. “Me gustaría una sola boleta, como en

otros lugares, donde están los impuestos nacionales, provinciales y los municipales,

esa es la línea, el camino”.

En cuanto al alejamiento de Francisco Gordillo, dijo que le pidió su continuidad y que

no le solicitó la renuncia. Así, aseguró que hasta el momento “no hay ningún

candidato” para sucederlo en dicha cartera: “Lo vamos a ver tranquilos en los

próximos días”.

Lanzaron plan para regularizar la propiedad de un inmueble

El Gobernador, junto al ministro de Hacienda Pública, Sebastián Véliz, y el director

ejecutivo del ARCA, Raúl Cipolletti, presentaron el programa de regularización

dominial “Ley Pierri” para que las personas particulares puedan regularizar la

titularidad de su propiedad. Para acceder a la regularización se necesita acreditar

posesión pública, pacífica y continua del inmueble con anterioridad al 1 de enero de

2009, con destino excluyente para vivienda única y permanente. En este sentido, no

se debe tener otras propiedades a nombre del titular como tampoco la existencia de

causas judiciales vigentes al inmueble.

