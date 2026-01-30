La Dirección Provincial de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad, llevó adelante un relevamiento integral en la jurisdicción del municipio de Aconquija, en el marco de las precipitaciones registradas durante los últimos días y la crecida del Río del Campo.

En una primera instancia, el equipo mantuvo una reunión de trabajo con el senador por el departamento Andalgalá, Lic. Horacio Gutiérrez; el intendente de Aconquija, Cristian Gutiérrez; y el secretario de Gobierno municipal, Maximiliano Perea, donde se compartió un diagnóstico general de la situación y se acordó una agenda de recorridos y acciones preventivas orientadas a reducir riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales nuevos eventos climáticos.

Posteriormente, y junto a autoridades municipales, se realizaron recorridos en distintos sectores del ejido urbano y parajes rurales de Aconquija, entre ellos Alumbrera, Charquiadero, El Alamito, El Durazno y zonas aledañas, con el objetivo de evaluar el estado de ríos, defensas, accesos y sectores habitados cercanos a los cursos de agua.

Durante el relevamiento se identificaron puntos que requieren tareas de mantenimiento, refuerzo y obras preventivas, las cuales ya comenzaron a ser abordadas de manera articulada con el municipio, que dispuso maquinaria pesada para trabajos sobre la traza del río. Asimismo, Vialidad Provincial interviene en sectores puntuales de la Ruta Provincial N°1, en el ingreso a la localidad.

Desde Protección Civil se informó que no se registraron personas lesionadas. Algunas familias realizaron evacuaciones preventivas durante la crecida, retornando luego a sus hogares, mientras que en un caso puntual el municipio dispuso una reubicación provisoria, garantizando el acompañamiento necesario.

El relevamiento realizado permitirá la elaboración de un informe técnico detallado, que servirá como base para la planificación de acciones preventivas y de mitigación, reforzando el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio para el cuidado de las comunidades.