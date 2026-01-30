Unos 34 trabajadores de la firma NEBA, ubicada en el Parque Industrial El Pantanillo, habrían sido despedidos, según indicaron los propios operarios, a quienes esta mañana se les impidió el acceso a sus tareas habituales. La situación ya está en conocimiento de la DIL (Dirección de Inspección Laboral).

En declaraciones de radio Valle Viejo, los delegados gremiales hicieron pública esta situación, en medio de una movilización de protesta que los empleados afectados llevan adelante frente a la mencionada fábrica de heladeras y freezer, entro otros electrodomésticos.

Según los manifestantes, los ceses laborales, que en algunos casos ya habían sido anticipados vía wasap, pero no por los correspondientes telegramas de despedidos, obedecen “a la importación de estos artículos industriales, lo que pone en jaque a la producción de los mismos en el país”.

«La empresa asegura que no pueden competir con los precios que se generan por medio de la importación que impulsa el gobierno nacional», puntuaizaron.

Asimismo, indicaron que “la situación ya fue puesta en conocimiento de la DIL, porque en ningún momento, las comunicaciones de la empresa aluden a la modalidad de indemnización que correspondería a los compañeros cesanteados”, remarcaron fuentes sindicales de los trabajadores afectados.

Estos despidos generan una notoria incertidumbre entre el personal y sus familias, que ahora reclaman conocer las razones formales de los despidos y el tiempo del cese laboral, mediante un pronunciamiento oficial de la empresa. Incluso temen por un cierre definitivo de la planta.

“Al margen del daño por la afectación debido a las importaciones, desconocemos cuáles son los motivos reales, ni qué pasará con nosotros, como tampoco sobre el futuro de la actividad”, señalaron voceros de los despedidos, quienes además esperan una respuesta sobre la intervención de la DIL.

Hasta el momento, NEBA no emitió ningún comunicado explicando la medida, y tampoco se conocen las actuaciones de la Inspección Laboral, para mediar y garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.

El hecho se produce en un contexto de inestabilidad en el sector industrial de la región, donde algunas empresas enfrentan dificultades económicas y reducción de personal.

Los trabajadores afectados expresaron su preocupación por el futuro laboral y reclaman por la necesidad de recibir información clara sobre su situación.

Fuentes gremiales sostienen que se esperan definiciones en las próximas horas, tanto de parte de la empresa como de las autoridades laborales, para confirmar y/o aclarar los motivos de las cesantías, como así también evaluar las posibles instancias futuras del conflicto.