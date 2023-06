Se realizará los días 6 y 7 de julio en Emaús

“Los desafíos emergentes de la educación en tiempos de transformación”

Durante la mañana de este viernes 30 de junio, se llevó a cabo la presentación del Primer Encuentro de Educadores de Instituciones Públicas de Gestión Privada de Catamarca, que tendrá lugar entre los días 6 y 7 de julio próximos, en la Casa de Retiros Emaús, camino a El Jumeal. Los detalles de esta importante convocatoria fueron dados a conocer por los integrantes del equipo de conducción de la Vicaría de Educación, el diácono Sergio Colósimo, la Mgter. Ana María Brunás, el Lic. Luis Herrera y el CPN Manuel Luna Clarasó, acompañados por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y el director de Educación Privada de la provincia, Prof. Juan Figueroa, en el transcurso de una conferencia de prensa brindada en el Obispado local.

En su contacto con la prensa, Mons. Urbanč dijo que esta importante convocatoria propuesta por la Vicaría de Educación de la Diócesis de Catamarca, busca “profundizar sobre cuestiones particulares del desafío educativo en nuestra provincia y de un modo particular en la gestión privada”. Y pidió que oraciones “para que este encuentro dé muchos frutos, sea muy saludable para nuestra educación catamarqueña y que Dios Nuestro Señor derrame abundantes bendiciones sobre este esfuerzo que se está haciendo”.

El diácono Colósimo manifestó que con esta propuesta estamos “respondiendo un poco al querer del Papa de formular la cultura del encuentro”, ya que “la educación se da en el contexto de un encuentro entre el discípulo y el maestro, y nosotros también como educadores necesitamos encontrarnos”.

“Estamos convencidos de que la educación se basa no solamente en los conceptos sino en fundamentos sólidos, éticos y morales, que necesitamos para construir una sociedad más justa, más fraterna. En este ámbito del diálogo, que la Iglesia permanentemente promueve, queremos pensar y hacer este encuentro de educadores para comenzar a trabajar el Pacto Educativo Global. Necesitamos que todos los actores de la sociedad, en particular los que tienen que ver con la educación, nos comprometamos a generar nuevos estilos, nuevas estrategias, para tener una educación de verdad renovada, creativa y fundamentalmente centrada en la persona”, afirmó.

A su vez la Mgter. Brunás comentó que el encuentro está organizado en torno al lema “Los desafíos emergentes de la educación en tiempos de transformación”, y se dio “a partir de un trabajo colaborativo con todas las instituciones educativas que integran la Vicaría”, en este marco se fueron definiendo “las líneas prioritarias para trabajar, que permitieron construir ejes temáticos vinculados con la dimensión de la afectividad, la evaluación con sentido formativo, la formación pastoral para educar evangelizando y evangelizar educando, también la observación y la retroalimentación en las prácticas de enseñanza, y el vínculo entre la educación y el trabajo”.

Asimismo, detalló que “alrededor de 16 mesas temáticas van a presentar sus experiencias áulicas, con aproximadamente 70 educadores de colegios confesionales y escuelas públicas, y también docentes del Ministerio de Educación y de la Universidad Nacional de Catamarca”.

Además, “nos van a acompañar en la conferencia inaugural la Lic. Marisa Díaz, del Instituto de Formación Docente (Infod) dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, y en la instancia de cierre contaremos con referentes de la Universidad Nacional de Catamarca, la Universidad Católica de Salta y el Ministerio de Educación de Catamarca”, indicó.

Por su parte, el Prof. Figueroa destacó la importancia de “trabajar juntos como lo venimos haciendo con la gente de la Vicaría, con quien tenemos un diálogo permanente. Como ministerio estamos muy contentos de que se vuelva a abrir este espacio de reflexión, de poner en tensión ciertos puntos en la educación, como las prácticas docentes. Y lo que se rescata es que son docentes de nuestros colegios y de nuestra provincia los que van a estar a cargo de la mayoría de los talleres”.

Asimismo, anunció que el encuentro cuenta con Resolución Ministerial S.P.E 073/2023, que otorga 20 horas reloj/30 horas cátedras, ya que está destinado a docentes del sistema educativo provincial.

Informes: [email protected]