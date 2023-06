Música

Para conmemorar el 40º aniversario del lanzamiento del álbum debut de Wham!, Fantastic (9 de julio de 1983), y también el que habría sido el cumpleaños 60 de George Michael (25 de junio), BBC Two, Radio 2 y BBC Sounds celebrarán con una serie de especiales sobre el cantante.

Andrew Ridgeley y George Michael, uno de los dúos de pop británico más queridos de todos los tiempos, tuvieron su primer éxito en 1983 con Young Guns (Go For It), que puso a Wham! en la senda de la dominación mundial del pop.

La colección Radio 2 Celebrates George Michael and Wham! estará en directo en BBC Sounds a partir del sábado 10 de junio, e incluye programas como:

George Michael en la BBC (Radio 2, sábado 17 de junio), una colección única de entrevistas de los archivos de la BBC que exploran el surgimiento de George como mitad de Wham! y cómo alcanzó el estatus de icono mundial. Entrevistas realizadas por Kirsty Wark, Simon Bates, Steve Wright, Kirsty Young, Chris Evans y Michael Parkinson. Presentaciones en la BBC a lo largo de varias décadas. Desde su aparición como mitad de Wham!, pasando por su viaje hasta alcanzar el estatus de icono mundial, sus pensamientos sobre la composición de canciones, su relación con la prensa, la política, cómo veía la industria musical y muchos otros temas se exploran en una colección única de entrevistas del archivo de la BBC. Una oportunidad única de escuchar su concierto de 1996 en el BBC Radio Theatre, An Audience with George Michael, con una lista de canciones que incluye Everything She Wants, Fastlove, You Have Been Loved, Father Figure y Freedom. El programa estará disponible 30 días después de su emisión.

Your Ultimate George Michael Top 30 (Radio 2, sábado 17 de junio), una cuenta atrás de las 30 mejores canciones de George Michael favoritas de los oyentes.

En Wham! The Fans Story: 40 years of Wham! (Radio 2), un grupo de estrellas como Claire Richards de Steps, Mark Feehily de Westlife, Holly Johnson y Kim Wilde comparten sus recuerdos favoritos de Wham! A pesar de que sólo publicaron dos álbumes de estudio y lo dejaron tres años más tarde, su legado pop sigue vivo hoy en día. En este programa, los oyentes escuchan a Andrew Ridgeley, Shirlie Kemp y Pepsi DeMacque, que reflexionan sobre aquellos días felices. Además, un montón de estrellas comparten sus recuerdos de la manía de Wham! – Claire Richards de Steps, Mark Feehily de Westlife, Holly Johnson, Lindsay Armaou y Sinéad O’Carroll de B*Witched, Denise Pearson de Five Star, Nik Kershaw, Matt Goss, Kim Wilde, Tiffany, Louise, Nicola Roberts de Girls Aloud, Joe McElderry y Emma Willis, así como los propios Rylan, Michael Ball y Gary Davies de Radio 2. Será una hora repleta de nostalgia, conocimientos fascinantes y algunos de los mejores éxitos del pop jamás creados.

En Wham! The Music That Made Us (Radio 2), Andrew Ridgeley revela las influencias musicales que les llevaron a él y al joven Georgios Panayiotou a pasar de ser colegiales de Watford a aspirantes al pop y al estrellato mundial. Con una ecléctica selección de música de Elvis Presley, Joy Division, Elton John, The Specials y Sugarhill Gang, Andrew habla de la música que les unió a George y a él. También repasará las canciones que influyeron en el sonido de The Executive -la primera banda que formaron juntos Andrew y George- y de Wham!, revelando el viaje musical que llevó a la pareja a crear algunas de las canciones más icónicas del pop.

También en BBC Sounds hay otra oportunidad de escuchar George Michael: Older at 25, en el que Melanie C repasa el álbum Older con motivo de su 25 aniversario y cuenta con la colaboración de Russell T Davies, James Blunt, Bananarama, Shirlie Kemp, Ed Sheeran, Jack Savoretti y muchos más.

En BBC Two el sábado 17 de junio, George Michael en la BBC. El difunto, grandioso y añorado George Michael fue una de las estrellas de la música británica más queridas y aclamadas. Con Wham!, el grupo que George formó junto a su mejor amigo Andrew Ridgeley, creó un fenómeno en los años 80. Su posterior trabajo en solitario llevó su carrera hasta el estrellato. Su posterior trabajo en solitario llevó su carrera a un nuevo nivel, convirtiéndolo en una de las figuras culturales clave de la época. Esta colección de actuaciones en solitario de George y clásicos de Wham! procede de sus apariciones en una selección de programas de la BBC, como Top of the Pops, Wogan y Parkinson, que demuestran por qué sigue siendo tan recordado. Desde Club Tropicana y Freedom, hasta Faith, Outside y Amazing, los espectadores verán cómo los clásicos puramente pop de Wham! evolucionaron hasta convertirse en los éxitos millonarios maduros de George.

Los espectadores también podrán disfrutar de George Michael – Live at Earl’s Court, filmado en sus dos últimos conciertos en el Earls Court de Londres, que tuvieron lugar los días 24 y 25 de agosto de 2008, ante 40.000 fans emocionados. Estos conciertos, que formaban parte de su gira 25 Live, supusieron el regreso triunfal de George a las actuaciones en directo y en ellos se interpretaron clásicos de Wham! y George Michael, así como versiones.