«Pedimos que se rompa el pacto de silencio por parte de la familia Pinto para poder dar con el paradero de mi madre», pidió un hijo de Karina, que brindó un testimonio exclusivo a El Ancasti.

Por una transferencia de dinero arrestaron ayer a una mujer de apellido Pinto, que es amiga de Karina Verónica Chazarreta (49), quien está desaparecida desde hace cuatro días y es buscada por familiares y la Policía. Del allanamiento de la vivienda de Pinto secuestraron una notebook, cuatro celulares, siete pendrives y tarjetas de crédito, presuntamente.

De acuerdo con la información que brindó un hijo de Karina a El Ancasti, Pinto fue arrestada porque se detectó que el 11 de enero –mismo día en que desapareció la mujer– se realizó una transferencia de un monto elevado de dinero desde la cuenta de Karina hacia la cuenta de Pinto.

Nahuel Ortega Chazarreta (20) habló en exclusiva con este diario y defendió a su familia.

“Mi nombre es Nahuel Ortega, el hijo del medio de mi madre, señora Karina Verónica Chazarreta.

Me gustaría hablar sobre los dichos de la señora Edith Pinto y también defender a mi familia. Esta mujer dijo que nosotros amenazábamos a mi madre, que defendíamos a mi padre, siendo que cada vez que ocurría algún problema en mi familia, a la primera que conteníamos era a ella (por Karina)”, aseguró.

Luego, el joven mencionó que “las veces que mi padre fue arrestado fue por nosotros, los hijos. Siempre estuvimos de acuerdo con cada decisión tomada por ella”.

Por otra parte, Nahuel comentó que “la señora Edith nunca mencionó en su testimonio, que se le tomó al día siguiente de la desaparición de mi madre, que ese día a las 7:05 mi mamá hizo una transferencia con un importante monto hacia la cuenta de la señora Edith Pinto, entorpeciendo totalmente la causa, ya que ella fue la última persona que habló con mi madre”.

Ortega, además, señaló que “hoy (por ayer) nos dimos cuenta mediante el correo electrónico de mi hermano más chico, ya que a él le llegaba toda la información de las transferencias realizadas. No puede ser que esta mujer se haga llamar su mejor amiga, haya participado del rastrillaje de mi madre, teniendo una información de suma importancia para la localización de mi madre”.

Por último, el hijo de Karina remarcó: “Pedimos que se rompa el pacto de silencio por parte de la familia Pinto para poder dar con el paradero de mi madre, ya que el día domingo (por hoy) será el cuarto día de su desaparición. Esperamos que la gente sepa entender el dolor de los hermanos que estamos padeciendo”.

Pinto había denunciado en una entrevista con Catamarca 12 la violencia a la que era sometida por parte de Cristian Ortega, su expareja.

“Este tipo la seguía cielo y tierra. Estamos poniendo panfletos, me quedé callada y me siento desesperada; si ella tomó la decisión de irse, el tipo la llevó a eso, por eso me asusta”, había relatado Pinto.

Según se la describió, la mujer es de contextura física robusta, de un metro con 75 centímetros de estatura, tez trigueña, cabello largo ondulado, de color negro con mechas rubias y ojos de color marrón.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón de jean, una remera de color claro con flores y una mochila de estilo deportivo.

Si alguna persona tiene información, puede llamar al SAE 911 o a los teléfonos 3834-008879 o 3834-448906.

Desde hace días, Karina Verónica Chazarreta es buscada intensamente por sus familiares, amigos y personal de la Policía. Hasta el momento, los rastrillajes que se realizaron tuvieron resultados negativos.

Ayer, catamarqueños salieron a las calles para pegar panfletos en diferentes puntos de la Capital.

