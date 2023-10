El Partido Intransigente, el Frente de Izquierda de los Trabajadores y el candidato

a diputado provincial por el peronismo Alexis Rizo manifestaron su repudio ante los

dichos de José Jalil Colomé, candidato a gobernador de La Libertad Avanza en

Catamarca, quien puso en duda la cifra de los 30.000 desaparecidos en la última

dictadura cívico militar y dio a entender que este proceso se inició por culpa de los

terroristas.

La izquierda

Desde el FIT emitieron un comunicado en donde señalaron: “Los libertarios

quieren reinstalar el debate de los dos demonios. Ya está altamente documentado

que no existió una guerra, ya que en la Argentina hubo terrorismo de Estado y ese

terrorismo fue para imponer un modelo económico que tiene canales de

comunicación muy estrechos con los que hoy proponen Milei y su banda.

Jalil Colomé, con el planteo de que el estado investigue, quiere desconocer los

miles de investigaciones y testimonios que se han recaudado reafirmando la

posición que condena a la dictadura, como también pretende negar que el dictador

Videla, Etchecolatz, ‘El tigre Acosta’ y tantos otros, condenados por delitos de lesa

humanidad se llevaron a la tumba información valiosísima, datos que pueden ser

conocidos por la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel”.

Además, explicaron que “la única lista que levanta los reclamos históricos de

Memoria, Verdad y Justicia, por los derechos de los trabajadores, es la que

encarna el FITU, con Pedro Saracho en la Capital”.

Intransigentes

El Partido Intransigente, que representa la diputada provincial Adriana Díaz en la

Legislatura, también le contestó al libertario y sostuvó que rechazan

“categóricamente cualquier intento de negar o minimizar los horrores cometidos

durante la última dictadura cívica militar, reconocidos como crímenes de lesa

humanidad por la Justicia argentina y el sistema interamericano de derechos

humanos. Hay determinadas cuestiones que deben ser políticas de Estado, más

allá de qué partido político gobierne. Tenemos que poner en valor estos temas que

forman parte del capital político de la democracia y de la ciudadanía, y que las

posturas negacionistas de algunos sectores buscan poner en cuestionamiento”.

“No se puede sostener que livianamente candidatos ataquen a símbolos de la

democracia y los derechos humanos. Las manifestaciones del candidato a

gobernador por La Libertad Avanza pretenden socavar el proceso de justicia

llevado a cabo en nuestro país y debilitar la capacidad de la sociedad para

consolidar un definitivo Nunca Más. A la vez que buscan soslayar el objetivo de la

dictadura cívico-militar de instaurar un modelo económico neoliberal de exclusión

social en Argentina. El mismo modelo que propone el partido político al que

representa”, añadieron y culminaron diciendo que “a 40 años del retorno de la

democracia en Argentina, resulta indispensable reafirmar el compromiso

inquebrantable de todas las fuerzas políticas, económicas, sociales y culturales

con el orden democrático constitucional como única garantía de libertad y justicia.”

Candidatos

Por su parte, Rizo expresó su repudio “enérgico” a los dichos de Colomé, quien

según el candidato oficialista, en concordancia con el candidato a presidente de su

espacio, Javier Milei, realizó declaraciones “negacionistas que atentan

directamente contra nuestra Patria y reivindican a los genocidas con el objetivo de

llevar adelante un plan de gobierno que se implemente con medidas represivas y

concrete una alianza cívico-militar”.

Asimismo, consideró que “es gravísimo hablar de ‘excesos’ para justificar los

crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura”, agregando que “en

tanto, la libertad de expresión no debe ser utilizada para mentir, denigrar,

calumniar y divulgar el odio, y quedar impune. Todo discurso de odio y mentiras es

violencia”.

Lo nacional

Durante el debate presidencial, el candidato a presidente Javier Milei definió como

“excesos” los crímenes de lesa humanidad y dijo que fueron 8.753 los

desaparecidos. “Ofende de manera brutal a familias” que perdieron hijos y nietos,

respondió la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Amnistía

Internacional recordó: “No fueron ‘excesos’. No fue ‘una guerra’. Fue terrorismo de

Estado”.

Funcionarios del Gobierno nacional, dirigentes políticos y organismos defensores

de derechos humanos también se sumaron a este repudio.

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UP),

Agustín Rossi, criticó que Milei cometió un “agravio” cuando negó que hayan sido

30.000 los detenidos desaparecidos y llamó “excesos” a los delitos de lesa

humanidad cometidos por el régimen militar.

También el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se sumó. Indicaron que

Milei “usó los mismos términos con los que los militares intentaron justificar sus

crímenes: ‘guerra’ y ‘excesos’”.