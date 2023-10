El presidente del CD suspendido en Los Altos, Carlos ‘Kiki’ Olveira, expresó su malestar con la presencia y los dichos del presidente de la UCR, Alfredo Marchioli, quien estuvo el fin de semana en la inauguración de una sede partidaria de JPC. «Se propuso como garante para ‘regularizar’ la situación del Concejo. Se ve que no les importa que hay una concejala denunciada por un supuesto doble cobro de haberes», dijo. En diálogo con El Ancasti, Olveira lamentó que Marchioli no acompañe su postura en torno a la suspensión de la concejala Isabel González. «Él propone respetar el fallo de la Corte pero parece que no le interesa que hay una denuncia penal por supuesto fraude. Tiene una responsabilidad como presidente de la UCR y pareciera que una denuncia por corrupción no significa nada», afirmó Olveira. Además, recordó que en el acto del fin de semana fue él quien llamó a la foto de la unidad. «Estaban los candidatos escondidos en las esquinas, les tuve que pedir que se acerquen», reclamó Olveira, quien estuvo el fin de semana en la sede de Ricardo Olveira, candidato a senador.