El Ministerio de Salud de la provincia informó que en el Centro de Salud Edgardo Acuña la atención se verá interrumpida a partir de hoy, debido a tareas de mantenimiento y refacción que se encuentra realizando Obras Públicas en el nosocomio.

Se aclara que el servicio de urgencias continuará funcionando con total normalidad, garantizando la atención de situaciones que así lo requieran.

Solicitamos a la población comprensión ante estas mejoras, que tienen como objetivo optimizar las condiciones del establecimiento y la calidad de atención.

Cabe mencionar que, una vez finalizada la obra, se informará el restablecimiento de las actividades del Centro de Salud.