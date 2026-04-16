Homenaje a la Virgen del Valle

En un clima de fiesta, en la tarde de este miércoles 15 de abril, se llevó a cabo la Peregrinación Mariana Infantil, bajo el lema “Con María y el Beato Esquiú, caminamos en busca de la Paz”, en el marco del Septenario en honor de Nuestra Señora del Valle y en el Jubileo por el Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

A primeras horas de la tarde, con mucho entusiasmo, alumnos de 3° y 4° grado del Nivel Primario de los colegios confesionales Virgen Niña, Santa Rosa de Lima y Cristo Rey, del Carmen y San José, Juan Pablo II, Fasta (Capital) y Nuestra Señora de Guadalupe (Valle Viejo) iniciaron la caminata desde el Paseo General Navarro o Plaza de la Coronación, más conocido como La Alameda, hasta el Santuario Catedral. Acompañados por docentes, directivos y familias, peregrinaron en oración pidiendo por la paz en el mundo. También cantaron y bailaron juntos como familia para celebrar a Nuestra Madre del Valle.

A su arribo al Paseo de la Fe fueron recibidos por nuestro obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, acompañado por el padre Lucas Segura, Vicario Episcopal para la Educación. Nuestro pastor diocesano reflexionó brevemente en torno a la figura del Beato Mamerto Esquiú, a partir de un diálogo ameno con los niños, poniendo el acento en este año especial en que celebramos los 200 años de su natalicio. Asimismo, invitó a saludar a la Virgen Morena con la oración del Ave María y finalmente les impartió la bendición.

La jornada continuó entre cantos, oraciones y mucha alegría cristiana.