El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, formalizó la entrega en comodato de un terreno ubicado en la zona estratégica del Alto Fariñango a la Asociación de Empleados de Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP). El acuerdo, que tendrá una vigencia de veinte años, permitirá la creación de un nuevo polo social, recreativo y de capacitación.

Del acto participaron el secretario de Gabinete y Modernización, Mariano Rosales; el secretario general de AEFIP a nivel nacional, Pablo Flores; el secretario general de la seccional Noroeste, Ramiro García Salado; y el delegado gremial de la seccional Catamarca, Alexis Rizo.

Durante el encuentro, Alexis Rizo expresó su satisfacción por concretar un proyecto esperado durante años: «Este logro de la mano de Gustavo Saadi cumple un anhelo de los afiliados y vecinos. El espacio servirá para fines recreativos y capacitación, pero fundamentalmente estará abierto a toda la comunidad», destacó.

Por su parte, Ramiro García Salado resaltó que este convenio integra a Catamarca en un plan regional de beneficios sociales: «Ya contamos con terrenos en Salta, Tucumán y Santiago. Este paso en Catamarca es fundamental para desarrollar un lugar de esparcimiento y formación para los compañeros y sus familias».

El proyecto edilicio contempla el inicio de las tareas de forma inmediata, comenzando con el cerramiento perimetral del predio. Según indicaron las autoridades gremiales, los planos y el proyecto técnico ya están listos para ser ejecutados, sumando así una nueva sede social para los empleados fiscales en el NOA.

La Municipalidad de la Capital, a cargo del intendente Gustavo Saadi refuerza su política de colaboración con las instituciones intermedias, fomentando el desarrollo de infraestructura urbana que promueva el bienestar y la integración social en la ciudad.

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