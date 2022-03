Un tema que por la pandemia se había dejado de lado, aunque con el regreso el

año pasado de la presencialidad en burbujas en las escuelas se había observado,

pero en menor medida, era el caos que se generaba en el centro catamarqueño,

tanto en el ingreso como en el egreso, de los alumnos de los diferentes niveles de

los establecimientos.

Ahora, con la presencialidad plena de los alumnos en todas las escuelas se pudo

observar, nuevamente, ese caos en las instituciones ubicadas en el centro

capitalino generado por los vehículos, tanto autos particulares como de alquiler,

que se estacionaban a los fines de que los alumnos puedan descender e ingresar

a los establecimientos escolares.

Pero, eso no fue lo único, ya que aquellas personas que no tenían que quedarse

en las escuelas no podían avanzar por las calles a raíz de los embotellamientos

que se registraban, tanto por la presencia de rodados pequeños como grandes,

por ejemplo, colectivos.

Luego, otro punto que sumó al caos vehicular fue que el horario de egreso de los

chicos coincide con los horarios del final de la jornada laboral para quienes

trabajan en el turno mañana.

Este caos no pasó desapercibido por parte de las autoridades municipales,

quienes apuntaron a un solo responsable y en una rápida medida el intendente

capitalino, Gustavo Saadi dispuso el desplazamiento del titular de la Dirección de

Tránsito, Julio Gómez.

Mediante un escueto comunicado de prensa y sin dar el nombre del funcionario

municipal que se desplazaba, la comuna capitalina informó que “la Municipalidad

de la Capital, en virtud de los serios inconvenientes que se observaron en la

mañana de hoy –por ayer- en el microcentro capitalino, decidió desplazar al

responsable de la Dirección de Tránsito”, agregando que esto se debe que al

considerarse la situación se “evidenció falta de prevención” por parte del

funcionario municipal.

En otro tramo, desde la comuna se menciona que “en las próximas horas se

designará al nuevo responsable del área”.

Cabe mencionar que son varias las escuelas que se encuentran en el centro

capitalino, por lo que los reclamos por embotellamientos y demoras en el tránsito

son constantes.