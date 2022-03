Con muy buen balance cerró el fin de semana largo de carnaval que marcó,

además, el final de la temporada de verano en Catamarca.

En ese sentido, el movimiento turístico generó un impacto económico de más de

120 millones de pesos, recursos que nutren toda la cadena de valor del turismo

con fuerte impacto en las economías locales.

El nivel de ocupación hotelera promedio para el fin de semana largo en toda la

provincia fue del 72%, sobre un total de 8.345 plazas y con picos de ocupación

plena en una decena de destinos.

Los datos surgen del relevamiento realizado desde la Secretaría de Gestión

Turística, a través de la Dirección de Calidad Turística, a partir de datos

proporcionados por los municipios y por representantes de cámaras y

asociaciones hoteleras.

En total, más de 23 mil turistas visitaron Catamarca durante el fin de semana XL,

lo que permitió que algunos destinos tanto del oeste, como del este y de la región

centro registraran una ocupación del 100% de sus plazas hoteleras.

Este fin de semana estuvo signado por las celebraciones de carnaval que se

multiplicaron en los dieciséis departamentos, además de eventos que generaron

gran concurrencia como el rally provincial catamarqueño y el Festival de la

Naranja, en Los Altos o la Feria de la Puna en Antofagasta de la Sierra.

Al respecto, el ministro de Cultura y Turismo, Roberto Brunello comentó: “Es un

buen balance no tan solo de este fin de semana de carnaval sino de todo febrero,

creo que vamos a tener un número importante”.

“La verdad que muy bien, ha sido un fin de semana con muchas visitas, está a la

vista la cantidad de eventos que hubo con un muy buen porcentaje de ocupación

hotelera, lo cual nos gratifica mucho y sobre todo en el interior. Así que muy

contentos y esperando seguir trabajando y seguir con el mismo ritmo para el

próximo fin de semana largo que será en abril”, afirmó.

Además, señaló que “hemos tenido una muy buena temporada baja, si se quiere,

porque los números de enero y febrero fueron buenos, había mucha expectativa

para febrero. Este fin de semana largo nos ha ayudado mucho a levantar el

porcentaje de ocupación mensual, estamos en un 72% en toda la provincia del fin

de semana, así que un número bastante importante para lo que era la temporada

baja nuestra”.

Fiesta de la Virgen y Fiesta del Poncho

En cuanto a la Fiesta de Virgen y la Fiesta del Poncho, el ministro dijo que la idea

es que sea presencial.

“La idea es tener la fiesta de la Virgen en abril de modo presencial, tener una

Fiesta del Poncho presencial que ya estamos haciendo los primeros papeles de

trabajo para ello, estamos en comunicación diaria con el ministerio de Obras

Públicas para empezar a mejorar el predio con el tiempo suficiente, así que mucho

trabajo, lo que estamos viendo es que hay mucho entusiasmo y es lo que no

tenemos que perder”, aseguró.

En esa línea, agregó: “El compromiso es traer la mayor cantidad de turistas a

nuestra provincia porque eso es lo que interesa, porque todos sabemos lo que

significa en recursos para la provincia, en mano de obra, en trabajo genuino para

la gente”.

Más vuelos

En cuanto a incorporar más vuelos para la provincia, Brunello dijo que “seguimos

en reuniones, no es un trabajo fácil, hay muchos detalles para ajustar en el tema

aéreo, incorporar vuelos no es fácil, siempre van saliendo algunos inconvenientes

en el medio que se van solucionando. No hay que dejar de hacer gestiones”.

