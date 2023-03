COMO HOMENAJE A FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y EX PRESOS POLÍTICOS

Familiares de desaparecidos y ex presos políticos catamarqueños durante la última dictadura militar recibieron un sentido homenaje musical como parte del ciclo “Serenatas Memorables” que impulsa el Ministerio de Cultura de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y que, localmente, se realizó con la participación de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y la Dirección Provincial de Derechos Humanos.

La serenata fue un homenaje sorpresa, que se grabó en el marco de una charla convocada el día 16 de marzo en la Casa de la Cultura, para hablar sobre mujeres y terrorismo de Estado. Allí los presentes, entre los que se encontraban Sara «Coca» Luján, ex presa política y Presidenta de la Asociación La Obra, Noemí Toledo familiar de desaparecidos y Presidenta de la Asociación Casa de la Memoria, y los ex presos políticos Zulma Edith Chalup Raiden, Emperatriz «Monena» Márquez, José Vicente Martínez y Luis Acosta, fueron homenajeados por los músicos Nena Herrera, Juan Lapacho y Pepe Santillán.

Un fragmento del registro de esa “serenata memorable” fue estrenado el jueves en el canal de youtube y demás plataformas del Ministerio de Culturade la Nación, y permite ver la emoción compartida por los presentes ante la interpretación de “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, de Fito Páez.

En vivo, el trío de artistas interpretó además “La casa de al lado” de Fernando Cabrera y “La maza” de Silvio Rodriguez. De ese emotivo encuentro también participó Fabiana Almeida, directora de Derechos Humanos en la Cultura, del Ministerio de Cultura de la nación.

Con motivo del Mes de la Memoria y para homenajear a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y familiares de detenidos/desaparecidos, el Ministerio de Cultura de la Nación viene realizando desde 2021 el ciclo “Serenatas Memorables” que ya tuvo entre sus homenajeadas a Estela de Carlotto, Abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones de familiares de desaparecidos y victimas del terrorismo de Estado de distintas localidades.. Este año se federalizaron los homenajes, registrándose además de en Buenos Aires, en Catamarca y Entre Ríos.

La serenata en Catamarca: https://youtu.be/x17Z8wKIraI

Charla sobre Memoria y Violencia en los 70

La noche del jueves 23 se llevó a cabo en el Archivo Histórico de la Provincia la charla “Espectros, memoria y violencia en la Catamarca de los años 70” que estuvo a cargo del historiador y docente de la UNCA, Jorge Perea.

Ante un auditorio integrado por estudiantes y público interesado, Perea describió algunos aspectos de su investigación sobre las prácticas de movilización social, protesta colectiva y represión institucional en el territorio catamarqueño durante los años 70. Destacó el papel de los historiadores locales y el material documental con que cuenta el Archivo Histórico sobre aquellos años.