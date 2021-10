Música

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, otorgó la ciudadanía de ese país a Natalia Oreiro y a su hijo argentino Merlín Atahualpa Mollo Oreiro.

La actriz y cantante, que en 2020 presentó el documental “Nasha Natasha” sobre sus giras por Rusia -donde es una estrella popular-, recibió la noticia este lunes y pepara un texto acerca de la decisión tomada por Putin.

En la nómina de personas recién naturalizadas, se incluyó hoy a Natalia Marisa Oreiro Iglesias, nacida el 19 de mayo de 1977 en Uruguay, junto a su hijo, Merlín Atahualpa Mollo Oreiro, nacido el 26 de enero de 2012 en Argentina.

El otorgamiento de la ciudadanía para Natalia y su hijo parece haber sido fruto de un comentario de la artista en la televisión rusa donde, a cuento de la notable popularidad en el país, señaló: “Me falta que Putin me dé el pasaporte“, porque, a su juicio, “no existe otra extranjera más rusa que yo”.

Semanas después, afirmó en declaraciones a RIA Novosti que no va a vivir en Rusia, pero buscaba la ciudadanía de este país como un “honor desde el punto de vista simbólico” y una “manera de agradecer (al pueblo ruso) por todo el amor” que le dan.

“Creo que lo que pasa con ‘Nasha Natasha’ es que todos tenemos un sueño y esta película es el recorrido que alguien hace hasta llegar a conseguir ese sueño, algo que no tiene idioma ni frontera”, señaló Natalia sobre el filme dirigido por su compatriota Martín Sastre (“Miss Tacuarembó”).

En esa línea, subrayó entonces “el amor incondicional de mis seguidores rusos que es algo que me conmueve. Cuando me preguntan el por qué no tengo una respuesta porque es algo que te pasa en el corazón”.

Matilde Moyano