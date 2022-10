El Concejal chacarero se refirió a la polémica por la obra del Cine Teatro de Valle Viejo

Espinoza: “gastamos 20 millones

para hacer tres paredes”

El edil chacarero Javier Espinoza (Juntos Por El Cambio) cuestionó a la gestión de la intendenta Susana Zenteno y se sumó a los cuestionamientos por la polémica obra del Cine Teatro de Valle Viejo. “Gastamos 20 millones en construir tres paredes”, graficó el legislador para sostener la “falta de profesionalismo y la gran improvisación es el gran sello de la gestión kirchnerista en la comuna chacarera”.

Espinoza señaló recordó que el 1 de marzo, la intendenta Zenteno hizo el anuncio de la obra del Cine Teatro, sin embargo, “nunca giraron el proyecto al Concejo Deliberante, por lo que desconocemos si esta obra está avalada por el Colegio de Arquitectos de Catamarca, por ejemplo, ya que ni siquiera pusieron un cartel donde se informe abiertamente a los vecinos, por ejemplo, los montos de inversión, los plazos, nada…”. En tal sentido, afirmó que, en el caso de haberse puesto a consideración del cuerpo legislativo, “yo me hubiera opuesto, no solo por el monto que se podría haber destinado a obras que hoy son más urgentes, sino por su ubicación, justo al frente de un centro de salud que tiene consultorios médicos, internación… no es atinado poner un cine teatro en la vereda del frente”.

Para el edil, los 20 millones que se destinaron para la construcción del local “que hoy serían unos 50 millones, deberían ser utilizados por ejemplo en las postas de los distintos distritos y del Hospital de Villa Dolores, que es una necesidad sobre todo de los vecinos que están en situación de mayor vulnerabilidad, esas son obras urgentes; hacer un cine, es importante para nuestra cultura, pero hay que ocuparse de lo urgente, de lo que sufren los chacareros todos los días, y uno de los déficit es el sistema sanitario”. “Es vergonzoso decir que se utilizaron 20 millones para la construcción de tres paredes… es muy fácil salir ahora a culpar a la inflación que se comió el presupuesto; aunque no deja de ser verdad, la responsabilidad es del Municipio, en su actuar improvisado y poco profesional”, consideró. Y agregó: “En casi tres años de gobierno, el municipio hizo solo dos obras: la instalación de los Lomos de Burro y el Cine Teatro. Una desastrosa y la otra decepcionante.