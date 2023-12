Música

El patrimonio de Michael Jackson consiguió que la Justicia dictamine retirar de la venta algunas grabaciones inéditas «extremadamente raras».

El mes pasado, el sitio Gotta Have Rock and Roll anunció la subasta de más de dos docenas de cintas maestras supuestamente grabadas por el fallecido cantante de “Thriller” -quien murió en junio de 2009– en el estudio neoyorquino The Hit Factory en 1994. Se esperaba obtener hasta 4 mil dólares por cada uno, pero los abogados que actúan en nombre de la herencia amenazaron con demandar, argumentando que las grabaciones eran “incuestionablemente robadas”.

En una carta escrita por el abogado Jonathan Steinsapir , obtenida por Billboard, se exigía a la empresa que “cesara y desistiera de cualquier intento de subastar estas cintas”, pero también que devolviera inmediatamente las grabaciones.

La carta continuaba: “Ni Michael Jackson ni su compañía discográfica, Sony Music Entertainment, han vendido ni regalado nunca las cintas maestras (masters) de sus sesiones de grabación en The Hit Factory (ni en ningún otro lugar).

“Estas cintas fueron indudablemente robadas o sustraídas sin autorización. En consecuencia, son propiedad de Jackson Estate”.

Pero la carta aparentemente no tuvo éxito y por lo que esta semana, el abogado Alex Spiro, envió un correo electrónico al abogado de la casa de subastas, en el que señalaron que la empresa ya había informado a la finca que “no va a cumplir con estas demandas”.

Escribieron: “Le escribimos para notificarle que tenemos la intención de solicitar una orden de restricción temporal y una medida cautelar preliminar (desde el miércoles 13 de diciembre) en el Tribunal Supremo de Nueva York. No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta”.

El miércoles (13.12.23), los masters se retiraron de la venta, aunque Gotta Have Rock and Roll sigue vendiendo otros artículos relacionados con el cantante de “Bad”, como una campera roja de estilo militar “Circa 1984 Owned + Worn Red Military Style Jacket”, que estima que se venderá por más de 10.000 dólares.

Las cintas, que tenían títulos como ‘Oh Love’, ‘New Jelly’ y ‘Doing What My Heart’, se consideran “SÓLO artefactos sin derechos de autor” y su reproducción estaba “ESTRICTAMENTE PROHIBIDA”.