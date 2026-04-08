El concejal capitalino Christian Perea Ansinelli presentó un proyecto de ordenanza para que se declare la emergencia económica del servicio de taxis y remises, en respuesta al difícil contexto que atraviesa el sector.

La iniciativa presentada en el Concejo Deliberante de la Capital propone una serie de medidas urgentes destinadas a aliviar la situación de los trabajadores, entre las que se destaca la exención de tasas municipales y de los costos de habilitación del marbete por un período de 18 meses.

Asimismo, el edil plantea que el municipio implemente una ayuda económica extraordinaria destinada a choferes y prestadores del servicio, la cual podría ser devuelta a futuro y contaría con un plazo de gracia de un año.

En los fundamentos del proyecto, Perea Ansinelli advirtió sobre el impacto de la crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo en la actividad, y subrayó la necesidad de una respuesta inmediata por parte del Estado local. “La solución está en la mesa”, afirmó, al tiempo que consideró que se trata de “una decisión política, solidaria y humanista” que el municipio debe adoptar para acompañar a los trabajadores del sector.