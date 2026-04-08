El Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia invita a toda la comunidad a sumarse a “Catamarca Fraterna: Tiempo de Zamba”, una propuesta abierta que impulsa la participación, el protagonismo social y la integración comunitaria de los adultos mayores a través de la cultura y el encuentro.

La actividad se realizará el jueves 9 de abril, de 17 a 20 horas, en la Plaza Virgen del Valle, en la zona norte de la Capital, y forma parte del programa “Catamarca con Mayores Derechos”, que promueve iniciativas destinadas a fortalecer el bienestar y la presencia activa de los adultos mayores en la vida social.

“Catamarca Fraterna: Tiempo de Zamba” invita a vivir una tarde distinta, donde la música, el juego y las tradiciones se enlazan con acciones que fortalecen la participación ciudadana y los vínculos entre generaciones.

Durante la jornada, quienes asistan podrán disfrutar de actividades recreativas y culturales, tales como:

Bingo recreativo

Sorteos

Bailes y música en vivo

Presentaciones folklóricas

Espacios de promoción de derechos de los adultos mayores

Además, habrá servicios de salud y asesoramiento para acercar herramientas de bienestar y cuidado:

Control de presión arterial

Consejos de alimentación saludable

Evaluación y cuidado del pie diabético

Control y orientación sobre enfermedades de transmisión sexual

Información del Centro de Día “Abrazando Historias”

La propuesta contará con la participación de diversas áreas del Estado y organizaciones, entre ellas: Ministerio de Desarrollo Productivo, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Salud Mental, Secretaría de Medicina Preventiva, CAPRESCA, Dirección Provincial de Adultos Mayores, Municipio en Tu Barrio, Facultad de Salud (Programa Unidad), Registro Civil y el Hogar Warmi, consolidando una intervención intersectorial y territorial.

También estará presente el Móvil de Documentación Rápida, junto a servicios de Defensa del Consumidor, asesoramiento sobre estafas virtuales, información sobre el Botón Antipánico, abordaje en violencia de género, asesoramiento legal gratuito y el Centro de Mediación, ampliando el acceso a derechos y servicios públicos para toda la comunidad.