La diputada provincial Natalia Ponferrada respondió a las declaraciones de su par Tiago Puente, quien había manifestado que “lo que le falta a Catamarca es un plan estratégico de turismo”, y aseguró que la provincia cuenta con una planificación concreta que viene siendo ejecutada y actualizada de manera sostenida.

Ponferrada explicó que Catamarca ya contó con un plan estratégico vigente hasta 2024 y que, desde entonces, se viene trabajando en su actualización, en línea con las nuevas demandas del sector turístico. En ese sentido, remarcó que “Catamarca no es un destino de paso: hoy el turista elige venir, lo que demuestra un cambio importante respecto a años anteriores, cuando predominaban los viajes por motivos laborales o familiares”.

Además, destacó que actualmente el promedio de estadía en la provincia es de 3,5 noches, un indicador que refleja que los visitantes permanecen más tiempo para disfrutar de las distintas propuestas. “Incluso hay destinos donde el pernocte promedio es menor, de apenas dos noches”, señaló, marcando una comparación favorable para la provincia.

En relación a las críticas sobre infraestructura, la legisladora subrayó que Catamarca cuenta con rutas en buen estado y que la conectividad ha mejorado significativamente en los últimos años. A su vez, afirmó que el Gobierno provincial viene realizando una fuerte apuesta al turismo mediante políticas de promoción, programas de capacitación y desarrollo del sector.

Ponferrada también puso en valor el trabajo que se lleva adelante en la ciudad Capital, donde se impulsa una transformación orientada al turismo, con una planificación “responsable y minuciosa” para mejorar la experiencia de quienes visitan la provincia. En este marco, resaltó el crecimiento del turismo de eventos, congresos y convenciones, con un notable incremento en la cantidad de actividades realizadas durante el último año.

“La actividad turística en Catamarca no es improvisada. Hay un trabajo serio desde hace años para identificar el perfil de turista que queremos, potenciar nuestros atractivos y generar propuestas culturales, gastronómicas, de aventura, naturaleza y turismo de reuniones”, sostuvo.

Asimismo, aclaró que el desarrollo turístico no implica una llegada desordenada de visitantes, sino que responde a una planificación orientada a brindar experiencias acordes a las características del destino. En esa línea, advirtió que la provincia aún no está preparada para un turismo masivo, principalmente por la capacidad limitada de su plaza hotelera.

Finalmente, la diputada invitó a Puente a interiorizarse en el plan estratégico vigente y a sumarse con propuestas: “El turismo se construye entre todos, y es importante que quienes tienen responsabilidad institucional también aporten desde el conocimiento y el compromiso con el desarrollo de la provincia”.