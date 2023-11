Música

Anteriormente publicó los singles “PORSCHE TOPLESS” en junio y “I’ll WHAT I BLEED” en octubre.

“Amor a mis hermanos P y Trav”, escribió Cudi en las redes sociales. “Volvimos a hacer magia chicos”.

Love to my brothers P and Trav. We made some magic again boys 🙏🏾🚀🛸✨👽❤️

— The Chosen One (@KiDCuDi) November 3, 2023