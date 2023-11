Este fin de semana, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, ofrecerá propuestas dispuestas a revalorizar la cultura catamarqueña con música, danza, canto y leyendas autóctonas del folklore regional.

De esta manera, mañana viernes, a partir de las 22 hs. la Casa de la Puna abrirá sus puertas para ofrecer gastronomía tradicional y la actuación de destacados artistas de la provincia como Fernando Guilla, Mariángeles y la Academia Atahualpa Yupanqui, junto a los anfitriones tradicionales: el dúo de Rafa Salas y Luis Bazán.

Para sábado, la peña propondrá la actuación de El Turco Jalil y Deby Gianoglio, también desde las 22 hs. y hasta las 4 de la mañana. El derecho de espectáculo para participar de las Noches de Peñas, costará $ 1.500.

En el Pueblo Perdido

Por otra parte, el domingo 26, a partir de las 20 hs., se vivirá un nuevo encuentro en el marco del ciclo «Encuentros en Luna Llena» a cargo de la cantante Martitha Díaz Ruiz. La propuesta, forma parte de las actividades que se ofrecen en El Pueblo Perdido de la Quebrada, ubicado en el km 4 de la Ruta Provincial N°4 y busca revalorizar la magia de los relatos y la música con contenidos que mantienen presente el espíritu de las culturas originarias que habitaron el valle. El invitado en esta oportunidad será el cantante Fernando Guilla, dedicado hace más de 20 años a recorrer los escenarios transmitiendo con su música la identidad norteña. «En este tipo de formato libre me gusta compartir canciones que acompañen la temática de los relatos contados. En este caso las canciones que surgirán seguramente tendrán un tinte catamarqueño, telúrico, que hablen sobre nuestras leyendas y cuentos», indicó el artista en torno a la propuesta que ofrecerá el próximo domingo. «Ser parte de este ciclo para mi es importante y muy esperado, porque me da la posibilidad de compartir con los presentes lo que más me apasiona que es la música con fundamento, sobretodo en el marco amistoso de un fogón entre amigos y un paisaje que habla mucho de nuestros ancestros», concluyó.

El valor de dicha actividad será de $ 1.500.