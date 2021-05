Música

El cantante subió un video a su cuenta que ya cosechó más de 2,4 millones de reproducciones.

“Donde en medio de la joda nos tomamos un poco serio lo de conversar un rato. #guardaquevoy #jeh #leonesconflow Ya voy a practicar tranka”, escribió el cantante como epígrafe a un nuevo video en su cuenta de Instagram. En él se lo ve practicando con un teclado una nueva canción, adelanto de lo que está componiendo.

De esta forma, el artista cordobés volvió a mostrar de manera informal, como hizo en otras oportunidades, parte de su esperado nuevo material, mientras se resuelve el conflicto legal con sus ex productores, Ovy on the drums y Kristo, quienes estaban detrás de Big Ligas. Si bien aún no está confirmado que esta disputa haya llegado a su fin, este video da muestras de que podríamos estar cerca de escuchar nuevo material de Londra, luego de un año y medio en silencio.

A la espera del nuevo material, sus seguidores se llenaron de expectativa y recibió comentarios de colegas como Bizarrap -“ufffff wtf🔥”-, Lit killah -“Opaaaaaa”-, Kodigo -“Vamos hermanoooo!!!”- y Steve Aoki -“El rey de la melodía”- entre otros.

La publicación ya fue vista más de 2,4 millones de veces y más de 17 mil comentarios.

Rose Bouzon