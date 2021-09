Música

Kiss se despide de los escenarios con su gira “End of the Road”.

Durante una entrevista, Paul Stanley, uno de los fundadores de Kiss respondió a las duras críticas que recibe por el estado de su voz.

“A veces tiene que llegar el momento de enfrentarte a tu propia mortalidad y cada cantante que conozco me dice: ‘¿No te resulta cada vez más duro cantar?’. Recientemente he hecho todo lo posible por mejorar mi voz. Si me quieren escuchar como en Kiss Alive!, que pongan el disco”, dijo el cantante en una charla con Rolling Stone.

“No somos cuatro hombres que tocan en jeans y zapatillas, somos como Superman tocando la guitarra. Gene y yo nos miramos y nos preguntamos: ‘¿Cuánto tiempo vamos a poder seguir haciendo esto de la forma en que queremos hacerlo? ¿Cuánto tiempo seguiremos amando lo que hacemos?’. Creo que es mejor planear tu despedida que apagarte con el atardecer, no quiero que eso suceda. Quiero dar una vuelta por el mundo como ganador, quiero saludar a todo el mundo. La última canción que tocaremos como banda será ‘Rock n’ roll all nite’ e imagino que estaré sonriendo y al minuto llorando porque todo habrá terminado“, agregó Stanley.

Debido a que Gene Simmons, el bajista del grupo, confirmó que tiene coronavirus, Kiss tuvo que reprogramar varias fechas de su gira de despedida.

Yamila Pagani