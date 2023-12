Música

El músico reveló cómo William Shakespeare inspiró inconscientemente el tema de The Beatles.

Paul se sinceró sobre los orígenes del éxito de la famosa banda de los años 70, sugiriendo que su madre, Mary McCartney, le dijo la frase “let it be” en un sueño. En un episodio del podcast McCartney: A Life in Lyrics, reveló cómo Hamlet pudo haber inspirado el tema sin que él se diera cuenta.

“En aquellos días [en la escuela], tenía que aprenderme los discursos de memoria. Así que todavía podía hacer un poco de ‘ser o no ser’, o ‘O que esto demasiado carne sólida’”, dijo.

Y continuó: “Y me di cuenta recientemente que Hamlet, cuando fue envenenado, en realidad dice, ‘Déjalo ser’ (Let it be) – acto quinto, escena dos. La primera vez dice ‘Que así sea’, y la segunda vez dice: ‘Si tuviera tiempo, ya que este sargento, la Muerte, es estricto en su arresto, oh, podría decírtelo. Pero que sea Horacio”.

“Me interesó estar expuesto a esas palabras durante una época en la que estudiaba a Shakespeare, de manera que años más tarde la frase se me aparece en un sueño con mi madre diciéndola”.

La madre de McCartney falleció de cáncer en 1956, cuando él tenía 14 años. Hablando de su sueño en el que su madre le decía la frase, dijo: “Fue estupendo volver a visitarla. Me sentí muy bendecido por tener ese sueño. Así que eso me llevó a escribir ‘Let It Be’“.