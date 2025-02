Música

Paul McCartney dio un concierto sorpresa, íntimo y de último momento en Nueva York. El anuncio del concierto se realizó el mismo día del evento a través de la cuenta de Instagram del artista.

Las entradas para el concierto ‘Paul McCartney Rocks The Brewery’ estaban disponibles por orden de llegada, pero se agotaron en minutos. El artista arribó al lugar saludando a sus fans.

#PaulMcCartney arriving at The Bowery Ballroom, New York. February 11, 2025. #nyc #theboweryballroom

Thxs eileenlehpamer12 pic.twitter.com/DItALXbmE7

— BEATLES MAGAZINE (@BEATLESMAGAZINE) February 12, 2025